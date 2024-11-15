Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni düzenlemeler ile pek çok alanda değişikliğe gidildi.
İşte Noterlik Kanunu’nda Değişen Maddeler
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Noterlik Kanunu’nda değişen maddeler şöyle;
- Bir işte çalışan kişiler avukatlık stajı yapabilecek.
- Memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel memur kadrolarına geçtikten sonra bu haklardan yararlanabilecek.
- Düzenleme öncesinde staja başlayanlar önceki düzenlemeler doğrultusunda işlem yapacak.
- Noterlerin tatil günlerinde çalışması için Adalet Bakanlığı yönetmelikleri geçerli olacak.
- Noterlik ücret tarifeleri her yıl mart yerine ocakta düzenlenecek.
- Noter ücretlerinde nakit, banka kartı ya da kredi kartı kullanılacak.
- Noterlerin beyanname verme usulü bir sonraki ayın ilk 5 günü içinde yapılacak.
- Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşılması halinde kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 lira işlem katılım payı kesilecek.
- Noterlik işlemleri Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.
- Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 1 yıla indirilecek.
- Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.
- Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına katılabilecek.
- Hükümlülerin girmesi gereken sınavlar ceza infaz kurumu içinde yapılacak.