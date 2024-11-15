Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni düzenlemeler ile pek çok alanda değişikliğe gidildi.

İşte Noterlik Kanunu’nda Değişen Maddeler

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Noterlik Kanunu’nda değişen maddeler şöyle;