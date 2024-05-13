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Pazarcılar Arasında Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Kayseri'de bir pazarda pazarcılar arasında silahlar, bıçaklar ve sopaların kullanıldığı bir kavga meydana geldi. Olayda beş kişi yaralandı.

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Kayseri’de pazarcılar arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi’ndeki pazar yerinde pazarcı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.B. ve Ü.O. tabanca, A.B. bıçak, M.B. ile B.B. ise sopayla yaralandı.

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Kayseri'de bir pazarda pazarcılar arasında silahlar, bıçaklar ve sopaların kullanıldığı bir kavga meydana geldi. Olayda beş kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kayseri

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