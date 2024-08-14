Tüysüz Mikrofon adlı YouTube kanalında söylediği sözlerin ardından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Dilruba Y.’nin durumu merak ediliyor. Sosyal medyada tepki çeken tutuklama kararının hukuka uygun olup olmadığı sorgulanırken konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, Sokak Röportajında Tutuklanan Dilruba serbest bırakıldı mı? Tutukluluk süreci devam ediyor mu? İşte merak edilenler…

Sokak Röportajında Tutuklanan Dilruba Serbest mi? İşte Son Durumu

Sokak röportajında tutuklanan Dilruba serbest bırakılmadı. Dilruba Y.’nin avukatı Hüseyin Yıldız bugün yaptığı açıklama ile soruşturma savcısının iki kez değiştirildiğini ve Dilruba Y.’nin haksız bir tutuklama kararı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Sözlerin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Avukat Yıldız, tutuklama kararına itiraz ettiklerini ve karar kalkana kadar da itiraz sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Videonun içeriğinde ne cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları ne de halkı kine düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçun unsurları gerçekleşmemiştir. Yani burada haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız.

Açıklamasının devamında Dilruba Y.’nin durumunun iyi olduğunu ve selamlarını ilettiğini belirtti.