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Suç Makinesi Olan Çocuk Yaştaki 3 Hırsız Tutuklandı

Birçok suç kaydı bulunan çocuk yaştaki 3 hırsız alışveriş merkezinde yaptıkları hırsızlık anlarının kameralara yansımasıyla yakalanıp tutuklandı.

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İstanbul’da çocuk yaştaki 3 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, alışveriş merkezindeki hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 22 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Şişli ve Beşiktaş’ta, alışveriş merkezlerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, üç olayda da turistleri hedef alan şüphelilerin 13 bin 400 dolar, 3 bin 500 lira ve 2 cep telefonu çaldığını belirledi.

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Birçok suç kaydı bulunan çocuk yaştaki 3 hırsız alışveriş merkezinde yaptıkları hırsızlık anlarının kameralara yansımasıyla yakalanıp tutuklandı.

Mağazalardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çocuk yaştaki şüpheliler B.T, İ.G.Ö ve A.K’yi Beyoğlu’nda yakaladı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, İ.G.Ö’nün 206, B.T’nin 190, A.K’nin ise 42 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, alışveriş yapan bir kadının çantasından eşyasının çalınma anı, mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hırsızlık

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