Türkiye’de işletmelerden alınan numunelerde yapılan testler sonucunda olası hile ve tağşiş durumları açıklanmaya devam ediyor. Köfteci Yusuf’un ürünlerinde bulunan domuz eti sonrasında ünlü 2 markanın daha ürünlerinde domuz eti kullandığı açıklandı. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyuru yapılırken, sucuk ve kaburga etlerinde domuz eti tespit edilen şirketler listeye dahil edildi.

Domuz Eti Kullanan Şirketler Hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesine göre Önder Süteven ve Süteven sucuklarında domuz eti tespit edildi. Sucuk satışı yapan şirketin satışa sunduğu ürünlerdeki domuz eti tespiti büyük dikkat çekti Domuz eti kullandığı belirlenen bir diğer şirket ise Chinese Rose Restaurant oldu. Bu iki şirketin ürünlerinde domuz eti kullanılması sosyal medyada geniş yer bulurken pek çok vatandaş bu markaları tercih ettiğini ve kullandığını söyledi.

Liste sonrasında gözler şirketlere çevrilmiş olsa da şirketlerden konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.