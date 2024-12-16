Suriyeli Dönüş YaptıYaklaşık 13 yıldan beri Suriye’de devam eden Esad rejimi düştü. Esed’in Rusya’ya sığınması ile birlikte ülkede yeni bir yapılandırma başladı. Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Farklı kaynaklarda farklı sayıların yer alması nedeniyle kaç Suriyelin geriye dönüş yaptığına yönelik bilgi karmaşası yaşanıyor. Peki, son durum ne? Türkiye’den Suriye’ye kaç Suriyeli vatandaş gitti? İşte açıklanan son resmi rakamlar.

İşte Suriye’ye Dönen Suriyeli Sayısı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan son açıklamalarda geri dönüş kapsamında Suriye’ye Türkiye’den dönüş yapan kişi sayısı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 8 Aralık tarihine kadar Türkiye’den Suriye’ye giden kişi sayısı 847’ydi. Rejimin düşmesi sonrasında başlayan hareketlilik ile birlikte Suriye’ye dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı 1847 olarak belirlendi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada resmi hükümet rakamlarını paylaştığının altına çizerken 2016 yılından beri toplam dönen kişi sayısının 738 bin olduğunu söyledi.

Türkiye’de Kaç Sığınmacı Var?

Dönüş yapan Suriyelilerin yanı sıra Türkiye’de mevcut sığınmacıların sayısına yönelik de bilgiler veren Bakan Yerlikaya ayrıntılı raporları paylaştı. Bakan Yerlikaya konu ile ilgili “2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı, 84 bin Rakkalı, 70 bin Humuslu, 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye’de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır.” dedi