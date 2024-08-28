Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet partisi CHP arasında son dönemlerde yeni bir tartışma başladı. Taraflar birbirlerine gösteriş üzerinden vururken Türkiye’de yapımı tamamlanan 3 sarayın merak edilen maliyeti de belli oldu.

Türkiye’deki Sarayların Maliyeti Çok Yüksek

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Türkiye’de yapılan 3 sarayın maliyetinin 7 milyar TL’ye ulaştı. Beştepe, Okluk ve Ahlat’taki sarayların açıklanan resmi maliyetinin 3,5 milyar TL’ye dayandığı belirlendi.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ise diğer saraylara göre daha yüksek maliyete sahip. Resmi olarak 1.3 milyar TL’ye yaptırıldığı belirtilen saray için CHP’nin iddiası ise 4 milyar 856 milyon TL yönünde.

Cumhurbaşkanlığı için Marmaris’te yapılan Okluk Sarayı’nın maliyeti ise 725 milyon 362 bin 738 TL olarak açıklandı. Ancak bu konuda da pek çok soru işareti olduğu gibi daha yüksek bir maliyet ile yapıldığı öne sürüldü. Üstelik bu saray için Salda Gölü’nden kum ve çakılların toplandığı ve buradaki plaja döküldüğü de iddia edildi.

Bitlis’teki Ahlat Köşkü maliyeti ise 662 milyon 400 bin TL olarak açıklanmıştı. Sonradan yapılan güncellemelerle toplam maliyeti 1 milyar 219 milyon 901 bin TL’ye yükseltildi. Resmi verilere göre saray 2026 yılı itibariyle tamamlanacak.