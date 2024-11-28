Türk Hava Yolları yeni bilet kampanyasını resmen duyurdu. Bugüne kadarki süreç içerisinde farklı kampanyalar ile ucuza uçuş imkanı sunan Türk Hava Yolları, yeni kampanyasında da müşterilerine cazip fırsatlar sunacak.

THY Ucuza Uçak Bileti Rotaları

Ucuza uçak bileti kampanyasında Afrika ve Güney Avrupa ülkelerine yönelik bilet fiyatlarında indirime gidildi. Üstelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kampanya kapsamında değerlendiriliyor ve Kuzey Kıbrıs’a gitmek isteyenler de indirimli biletleri satın alabiliyor.

THY Ucuza Uçak Bilet Fiyatları

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamalara göre ucuza bilet kampanyası kapsamında bilet fiyatları 129 dolardan başlayacak ve 239 dolara kadar çıkacak. Maksimum 239 dolar karşılığında Türk Hava Yolları’nın ucuz biletlerinden temin edebilmek ve yolculuk yapabilmek mümkün olacak.

26 Kasım tarihi ile başlayan kampanyada son tarih ise 3 Aralık 2024. Bu tarihler arasında bilet satın alacak kişiler 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapabilecek. Stoklar ile sınırlı tutulan kampanyada müşterilere hızlı olma çağrısı da yapıldı. Türk Hava Yolları ucuza bilet kampanyası sayesinde belirtilen rotasyonlarda ve seferlerde herhangi bir sınır olmaksızın yolculuk yapılabilecek. Online bilet satışları da kampanyaya dahil.

İşte bilet fiyatları;