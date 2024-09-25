Üniversite kaydını yaptırarak eğitime başlayacak öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma kampanyası duyuruldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsayan yeni kampanya Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından açıklandı. Nilüfer’de yaşayan ve Bursa’daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin tüm ulaşım masrafları Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrencilerin 10 ay sürecek eğitim dönemi boyunca yararlanabileceği ücretsiz toplu ulaşım için başvuru yapması yeterli olacak.

160 Binişlik Ücretsiz Toplu Taşıma Kartı Verilecek

Eylül 2024 ile Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere öğrencilere her ay 160 biniş hakkı bulunan ücretsiz toplu taşıma kartı verilecek. Öğrenciler üniversiteye gidiş ve dönüşlerde toplu taşıma araçlarını bu sayede ücretsiz olarak kullanabilecek. Bunun için başvuru yeterli olacağı gibi şartlar da resmen açıklandı. Ücretsiz toplu taşıma kartı başvuru şartları şöyle;

Bursa’da eğitim gördüğünü gösteren öğrenci belgesi

Nilüfer’de ikamet ettiğini belgeleyen ikametgah belgesi

Bu iki belgeye sahip öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yaparak kartını alabilecek.