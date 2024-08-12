Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurusu yapılan Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası için süreç başladı. Duyuru sonrasında detayların paylaşıldığı kampanya kapsamında önceden yer alan tarih kısıtlaması kaldırıldı. 39 ilçedeki tüm vatandaşların başvuru yapabileceği Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası ile evler yenilenecek ve depreme dayanıklı konutlarda barınma imkanı sağlanacak.

Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası Hangi İllerde Geçerli?

Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası sadece İstanbul’da geçerli bir kampanya. İstanbul’da depreme dayanıklı olmayan binalardaki konut sahipleri bu imkan için toplu bir şekilde başvuru yapabilecek. 39 ilçede yapılan incelemelerde riskli bulunan konutlar kapsam dahilinde değerlendirilecek.

Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyasından Kimler Yararlanacak?

e-devlet başvurusu gibi özel gereksinimlerin bulunmadığı kampanyadan binası riskli olarak belirlenen tüm kont sahipleri yararlanabilecek. İncelemesi yapılmayan evlerde ise karot örneği için başvuru yapılarak sonuca göre Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası kapsamında evlerin yenilenmesi sağlanabilecek.

Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası Ön Şartları ve Kriterleri Neler?

Riskli yapılarda tüm hak sahiplerinin ortak karar alarak başvuru yapması önemli. Anlaşma sağlandıktan sonra yüklenici ile anlaşma sağlanacak ve proje ve yapı ruhsat işlemleri tamamlanacak. Daha sonrasında ise hak sahipleri, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ilçe belediyelerine başvuru yaparak destekten yararlanabilecek. Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası şartları şöyle;