Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurusu yapılan Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası için süreç başladı. Duyuru sonrasında detayların paylaşıldığı kampanya kapsamında önceden yer alan tarih kısıtlaması kaldırıldı. 39 ilçedeki tüm vatandaşların başvuru yapabileceği Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası ile evler yenilenecek ve depreme dayanıklı konutlarda barınma imkanı sağlanacak.
Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası Hangi İllerde Geçerli?
Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası sadece İstanbul’da geçerli bir kampanya. İstanbul’da depreme dayanıklı olmayan binalardaki konut sahipleri bu imkan için toplu bir şekilde başvuru yapabilecek. 39 ilçede yapılan incelemelerde riskli bulunan konutlar kapsam dahilinde değerlendirilecek.
Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyasından Kimler Yararlanacak?
e-devlet başvurusu gibi özel gereksinimlerin bulunmadığı kampanyadan binası riskli olarak belirlenen tüm kont sahipleri yararlanabilecek. İncelemesi yapılmayan evlerde ise karot örneği için başvuru yapılarak sonuca göre Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası kapsamında evlerin yenilenmesi sağlanabilecek.
Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası Ön Şartları ve Kriterleri Neler?
Riskli yapılarda tüm hak sahiplerinin ortak karar alarak başvuru yapması önemli. Anlaşma sağlandıktan sonra yüklenici ile anlaşma sağlanacak ve proje ve yapı ruhsat işlemleri tamamlanacak. Daha sonrasında ise hak sahipleri, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ilçe belediyelerine başvuru yaparak destekten yararlanabilecek. Yarısı Bizden Dönüşüm Kampanyası şartları şöyle;
- Yapılacak yeni binalar, önceki binaların en fazla 1.5 katı büyüklüğünde olacak. Otopark ve sığınaklar kapsam dışında tutulacak.
- 1 Nisan 2023 sonrasında hazırlanan ruhsat projeleri kabul edilecek.
- Kampanya kapsamında hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi yapılacak.
- Her bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi verilecek.
- Birden fazla konutu olanlar için ikinci ve daha üzeri konutlarda 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek.
- Dükkan sahipleri için 350 bin TL ve 350 bin TL kredi verilecek.
- Birden fazla dükkanı olanlar için ikinci ve üzeri dükkanlarda 700 bin TL kredi verilecek.
- Ödemeler kişilere nakit olarak yapılmayacak. Anlaşma sağlanan yüklenici firmalara kişi adına ödeme sağlanacak.
- Ödemeler kademeli olarak yapılacak. İş başında yüzde 30, taşıyıcı sistem bitince yüzde 30, sıvaya hazır duruma gelince yüzde 10 ve yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 ödeme yapılarak ödemeler tamamlanacak.
- Yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra kredi ödemeleri başlanacak ve 10 yıl vade uygulanacak. Kredi faiz artışlarında ise TÜFE oranının yarısı baz alınacak.
- Tahliye desteği olarak hak sahiplerine tek seferlik 100 bin TL nakit ödeme yapılacak. Bu destek konutta kiracı varsa kiracıya, ev sahibi varsa ev sahibine ödenecek.
- Hak sahipleri için kredi verilmesi sırasında kredi notu gibi kriterler değerlendirilmeyecek.