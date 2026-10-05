Hacıosmanoğlu’ndan hakem soruşturması sonrası rest: “Yılların faturasını bize kesemezsiniz“

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmasının ardından kamuoyunda yükselen tartışmalara son noktayı koydu. Sürecin adli boyutu nedeniyle bugüne kadar sessiz kaldıklarını hatırlatan Hacıosmanoğlu, devletin yetkili makamlarıyla koordineli çalıştıklarını ve soruşturmanın selameti adına federasyon olarak her türlü sorumluluğu üstleneceklerini belirtti.

HACIOSMANOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Türk futbolundaki kronikleşmiş krizlerin kendi yönetimlerine yıkılmasına sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, sorunların dünün meselesi olmadığını vurguladı. Sosyal medya ve televizyon ekranlarında yürütülen algı operasyonlarına prim vermeyeceklerini ifade eden TFF Başkanı, “Hayatım boyunca hiçbir mücadeleden geri adım atmadım, gereken kavgayı vermekten de çekinmem. Yıllardır süren ihmallerin faturasının bizim üzerimize bırakılmasına asla izin vermem” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

SAYGINLIĞIN ZEDELENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Kulüplerin milyarlık yatırımlar yaptığına ve futbolun on binlerce ailenin ekmek kapısı olduğuna değinen Hacıosmanoğlu, krizin sağduyuyla yönetilmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

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Liglerin yeniden başlayacağı periyot öncesinde tüm senaryoları masaya yatırdıklarını belirten Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun uluslararası arenadaki saygınlığını zedeleyecek hiçbir duruma göz yumulmayacağını söyledi.

İDARİ VE HUKUKİ TEDBİR TAVİZSİZ UYGULANACAK

Devlet kurumlarına olan inançlarının tam olduğunu yineleyen Hacıosmanoğlu, futbol paydaşlarını ve taraftarları sakin kalmaya davet ederken, sürecin gerektirdiği her türlü idari ve hukuki tedbirin tavizsiz uygulanacağını kaydetti.