İşte Eski MHK Başkanı Gündoğdu’nun tutuklanma nedenleri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Gündoğdu, hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esaslarının kenara bırakıldığı, hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı bir biçimde kaydedildiği ve kaydedilen verilerin de doğrudan hakem atamalarında usulsüz olarak kullanıldığı yönündeki suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

İSTİFA ETTİ

Gündoğdu’nun tutuklama kararının ardından avukatlarınca yapılan açıklamayla, MHK’daki görevinden istifa ederken, Sebahattin Şirin ve Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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MAHKEME KARARINDA YER ALAN İFADELER

Gündoğdu’nun tutuklama kararlarında dikkat çeken ifadeler yer alırken, mahkeme kararında hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esaslarının kenara bırakıldığı, hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı bir biçimde kaydedildiği ve verilerin hakem atamalarında kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca fişleme niteliğindeki bu veriler kullanılarak bazı hakemlerin kamu görevini icra etmelerinin engellendiği, kamu görevinin engellendiğinin dosyadaki delillerle ispat edildiği vurgulandı.

HAKEMLER SINIFLANDIRILMIŞ

Öte yandan, Başsavcılık Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi’nin feshine karar verilmesi istemiyle dava açarken, dernek yöneticilerinin hakemleri “yakın”, “söz dinleyen”, “kontrol altına alınabilem” ve “diğerleri” şeklinde sınıflandırdığı “Sadakat Esaslı Fişleme” gerçekleştirildiği belirlendi.

DOKÜMAN MESAJLARLA İSPATLANDI

Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde kişisel sadakatin temel alındığı, objektif kriterlerin geçersiz olduğu doküman ve mesajlarla ispatlandı.

Dernek başkanlığının hakemlik camiası üzerinde bir baskı ve güç unsuru olduğu faaliyetlerin dernek tüzüğündeki hedeflerin dışına çıkarak devamlılık kazandığı belirtildi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca MHK soruşturmasında tanık ve müşteki ifadeleri de ortaya çıkarken, üst klasman hakemleri ve gözlemcileri verdikleri ifadelerde 8 Mart 2022 tarihinde kadro dışı bırakıldığı ve tahkim kararıyla geri dönen hakemleri Gündoğdu’nun iki yıl önce tekrar göreve geldiğinde yeniden liste dışı bırakarak intikam operasyonu yaptığını aktardı.

“SENİN FİŞİNİ ÇEKERİM”

Hakem Kerem Ersoy, Riva’da Gündoğdu’nun kendisine, “Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları bulunuyor. Senin fişini çekerim, kapanı koparacağım” ifadelerini kullandığını aktardı.

Bunun yanı sıra, üst klasman gözlemcisi Alpaslan Dedeş, Gündoğdu’nun hakemlere, “Hepinizin HTS kayıtları bende var, ayağınızı denk alın” diyerek tehdit savurduğunu aktardı.

SINAV KAĞIDI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Hakem Burak Şeker ve Doçent Doktor Murat Erdoğan, Ali Tuna’nın sınav kağıdının değiştirildiğine vurgu yaparken, Tuna’nın eşi Bilnaz Tuna, Yunus Yıldırım’ın emniyet sistemlerini kullanarak kadın bir hakemin otel konaklama geçmişini kontrol etmesini talep ettiğini, eşinin bunu yapmaması nedeniyle hakemlik kariyerinin sonlandırıldığını öne sürdü.

MAÇ ATAMALARINA MÜDAHALE İDDİASI

Müşteki Emre Altun ise hakem puanlarına ve maç atamalarına müdahale edildiğini, kulüplerin isteklerine göre atamaların değiştirildiğini öne sürerken, FIFA Hakemi Alper Ulusoy da eski hakem Tarık Ongun hakkında, “Yetkisi olmadığı halde başka maçın VAR kayıtlarını dinledi” şeklinde hayali bir senaryo üretildiğini öne sürdü.

Ayrıca Ulusoy, UEFA’dan aldığı kurs davetinin MHK tarafından iptal edildiğini kanıtladı.