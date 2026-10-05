Hakem Yasin Kol’un hesaplarında 135 milyon liralık para trafiği

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Hakemler soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edilirken, soruşturma çerçevesinde Kol’un banka hesaplarındaki para hareketlerine yönelik MASAK raporlarının ayrıntıları belli oldu.

62,5 MİLYON TL PARA GİRİŞİ

CNN Türk’ün haberine göre, Kol’un 2012-2026 dönemindeki banka hesapları MASAK tarafından analiz edilirken, Kol’un ilgili süreçte hesaplarından toplam 72,1 milyon lira çıkış olduğu hesaplarına ise toplam 62,5 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 135 MİLYON TL

Gerçekleştirilen incelemede bu işlemlerin 5 bin 978 ayrı işlem üzerinden yapıldığı ifade edildi. MASAK raporunda Yasin Kol’un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışlarının yarattığı işlem hacminin 135 milyon lira tutarında olduğu tespit edilirken, Kol hakkında sürdürülen soruşturmada para hareketlerine yönelik MASAK raporu, ‘bahis ve şans oyunları düzenlemesine yönelik kanuna muhalefet’ suçlamasına dayanak oluşturan belgeler arasında yer aldı.

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2020’DEN SONRA BELİRGİN BİR ARTIŞ

Kol’un banka hesaplarındaki işlem hacminin yıllara göre de analiz edildiği öğrenilirken, özellikle 2020’den sonra hesap hareketlerinde belirgin bir artış yaşandığı tespit edildi.

2024-2026 ARA PARA TRAFİĞİ HIZLANDI

Para giriş ve çıkışlarındaki hareketliliğin ise 2024-2026 yılları arasında daha da hızlandığı belirlenirken, sadece 2026’ya yönelik para hareketlerine de yer verildi. Bu kapsamda Kol’un hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon lira para girişi olurken, hesaplarından yaklaşık 41,8 milyon lira çıkış gerçekleştiği belirtildi.

İFADESI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kol’un ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Kol, ifadesinde şunları söyledi:

“Türkiye ligindeki müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesi MHK başkanının inisiyatifindedir. MHK Başkanı derbi ve kritik maçlardan yaklaşık üç gün önce maçı yönetecek hakemle görüşerek kadrosundakilerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerisi olup olmadığını sorar.

Yurt dışındaki maçlarda da uygulama bu şekildedir. Aynı zamanda bu prosedür bana özel olmayıp, derbiyi yönetecek tüm hakemler için geçerlidir. Ben de yukarıdaki konuşmalarda bahsi geçen maçın hakem kadrosuna ilişkin tavsiyemi MHK Başkanı’na sundum ve kendisinin onayıyla maçı yönettim. Yukarıdaki konuşmanın içeriği bundan ibarettir.”