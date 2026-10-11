Hububat piyasasında sert hareket: Yulaf 5 günde 1908 TL düştü

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Hububat piyasasında 5-9 Ekim haftasında ürünlere göre fiyatlarda sert hareketlilik yaşanırken, ülke genelindeki 15 ticaret borsasının ortalama verilerine göre ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatları geçtiğimiz hafta geriledi.

tarimdanhaber.com’un haberine göre, arpa ve mısır fiyatlarında sınırlı bir artış yaşanırken, en sert düşüş ise yulaf fiyatlarında meydana geldi.

BUĞDAYIN FİYATI 419 TL DÜŞTÜ

Buna göre, ekmeklik buğdayın ton fiyatı 5 Ekim’de 17 bin 636 lira seviyesindeyken, 9 Ekim’de 17 bin 217 liraya kadar geriledi. Hafta boyunca ekmeklik buğdayın ton fiyatı 419 lira düşerken, oransal olarak yüzde 2,38 değer kaybetti.

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Ekmeklik buğday fiyatı, 8 Ekim’de 18 bin 68 liraya kadar yükselmesine rağmen ertesi gün 851 lira düşerek haftayı 17 bin 217 liradan kapattı.

MAKARNALIK BUĞDAYDA 343 TL DÜŞÜŞ

Makarnalık buğdayda da benzer bir tablo ortaya çıkarken, 5 Ekim tarihinde ton fiyatı 18 bin 319 lira olan makarnalık buğday, 9 Ekim tarihinde 17 bin 976 liraya kadar geriledi. Bu kapsamda, 5 işlem gününde 343 lira gerileyen makarnalık buğdayın oransal kaybı yüzde 1,87’yi buldu.

ARPA VE MISIR FİYATLARI YÜKSELDİ

Öte yandan, arpanın ton fiyatı 14 bin 404 liradan 14 bin 489 liraya tırmanırken, mısır ise 15 bin 311 liradan 15 bin 366 liraya yükseldi. Arpada haftalık yükseliş 85 lira, mısırda ise 55 lira oldu.

EN SERT DÜŞÜŞ YULAFTA

Haftanın en sert fiyat düşüşü yulafta yaşandı. Ürünün ton fiyatı 17 bin 236 liradan 15 bin 328 liraya kadar düştü. Bu kapsamda, hafta içinde 1.908 lira değer kaybeden yulafın oransal gerilemesi yüzde 11,07 oldu.

TÜRİB HUBUBAT FİYATLARI

Diğer taraftan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) verilerine göre, 9 Ekim tarihinde ekmeklik buğdayın ortalama işlem fiyatı 18 bin 217 lira, arpanın 14 bin 107 lira ve mısırın ise 15 bin 486 lira oldu.