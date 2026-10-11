Staj ve çıraklık mağdurlarına emeklilik umudu: İki yasa teklifi TBMM’de

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Staj ve çıraklık sürecinde sigorta girişi olan fakat bu süreleri emeklilik başlangıcına saydıramayanlar için TBMM’ye iki ayrı yasa teklifi gelirken; tekliflere göre, mesleki eğitim ve staj süreçlerinde geçen sürelerin borçlanılması ve sigorta başlangıçlarının emeklilik hesabında tekrar düzenlenmesi hedefleniyor.

TBMM’YE GELEN TEKLİFLER

Buna göre, Milletvekili Ali Bozan’ın 11 Ağustos’ta TBMM’ye sunduğu teklif; aday çırak, çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerlerin belirli sürelerini kapsarken, Milletvekili Cevdet Akay’ın 24 Eylül’de TBMM’ye sunduğu teklifle mesleki eğitim ve staj dönemleri için borçlanma olanağı sağlanması amaçlanıyor.

EMEKLİLİK BAŞLANGICI SAYILMIYOR

Güncel mevzuata göre, stajyer ve çıraklar için yapılan sigorta genelde kısa vadeli sigorta kollarını kapsarken, staj dönemindeki sigorta girişi tek başına emeklilik başlangıcı sayılmıyor.

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İlgili yasa tekliflerinin kabul edilmesi durumunda emeklilik başlangıcı ve borçlanma şartlarında düzenleme yapılabilecek olsa da, borçlanmanın kapsamı, ödenecek tutarlar ve başvuru koşulları henüz netleşmedi.

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Özellikle 8 Eylül 1999’dan önce staj sigortası olan fakat uzun vadeli sigorta başlangıcı daha sonra yapılanlar ilgili düzenlemeyi takip ederken, staj başlangıcının emeklilik hesabına eklenmesi durumunda bazı vatandaşların emeklilik şartları değişebilecek.

Ayrıca düzenlemenin kabul edilmesi durumunda vatandaşlar, otomatik olarak EYT kapsamına giremeyecek.

TEKLİFLER YASALAŞTI MI?

Her iki teklifin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olduğu ve henüz yasalaşmadığı belirtildi.

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ KESİNLEŞTİ Mİ?

Yasa tekliflerinin önce TBMM Komisyonu’nda, daha sonra ise kabul edilmeleri durumunda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekirken, şu an için kesinleşmiş bir yürürlük tarihinin olmadığı ifade edildi.