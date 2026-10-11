HaberX
AnasayfaEkonomiStaj ve çıraklık mağdurlarına emeklilik umudu: İki yasa teklifi TBMM’de

Staj ve çıraklık mağdurlarına emeklilik umudu: İki yasa teklifi TBMM’de

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesini öngören iki yasa teklifi Meclis’e gelirken, tekliflerin komisyon aşamasında olduğu öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 11.10.2026 - 18:10

Staj ve çıraklık sürecinde sigorta girişi olan fakat bu süreleri emeklilik başlangıcına saydıramayanlar için TBMM’ye iki ayrı yasa teklifi gelirken; tekliflere göre, mesleki eğitim ve staj süreçlerinde geçen sürelerin borçlanılması ve sigorta başlangıçlarının emeklilik hesabında tekrar düzenlenmesi hedefleniyor.

TBMM’YE GELEN TEKLİFLER

Buna göre, Milletvekili Ali Bozan’ın 11 Ağustos’ta TBMM’ye sunduğu teklif; aday çırak, çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerlerin belirli sürelerini kapsarken, Milletvekili Cevdet Akay’ın 24 Eylül’de TBMM’ye sunduğu teklifle mesleki eğitim ve staj dönemleri için borçlanma olanağı sağlanması amaçlanıyor.

EMEKLİLİK BAŞLANGICI SAYILMIYOR

Güncel mevzuata göre, stajyer ve çıraklar için yapılan sigorta genelde kısa vadeli sigorta kollarını kapsarken, staj dönemindeki sigorta girişi tek başına emeklilik başlangıcı sayılmıyor.

Haber Devam Ediyor
Ziraat Bankası’ndan emeklilere 3 bin TL fırsatı: Başvuru şartları açıklandı
Ekonomi
Ziraat Bankası’ndan emeklilere 3 bin TL fırsatı: Başvuru şartları açıklandı
Ziraat Bankası, ekim ayı kapsamında düzenlediği bir kampanya ile emekli maaşını bankadan alan müşterilerine belirli sektörlerde yapacakları 3 bin lira ve üzeri alışveriş harcama için toplam 3 bin TL Jest Lira kazanma imkânı sağlandığını duyurdu.
MEB’ten 5 bin öğretmen adayına aylık 4 bin TL burs
Ekonomi
MEB’ten 5 bin öğretmen adayına aylık 4 bin TL burs
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı doğrultusunda öğretmenlik programlarını seçecek üniversite adaylarına ilişkin burs desteğini duyururken, belirlenen öğretmenlik bölümlerine yerleşen 5 bin öğrenciye 12 ay boyunca aylık 4 bin TL olmak üzere toplam 48 bin TL burs verileceğini açıkladı.

İlgili yasa tekliflerinin kabul edilmesi durumunda emeklilik başlangıcı ve borçlanma şartlarında düzenleme yapılabilecek olsa da, borçlanmanın kapsamı, ödenecek tutarlar ve başvuru koşulları henüz netleşmedi.

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Özellikle 8 Eylül 1999’dan önce staj sigortası olan fakat uzun vadeli sigorta başlangıcı daha sonra yapılanlar ilgili düzenlemeyi takip ederken, staj başlangıcının emeklilik hesabına eklenmesi durumunda bazı vatandaşların emeklilik şartları değişebilecek.

Ayrıca düzenlemenin kabul edilmesi durumunda vatandaşlar, otomatik olarak EYT kapsamına giremeyecek.

TEKLİFLER YASALAŞTI MI?

Her iki teklifin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olduğu ve henüz yasalaşmadığı belirtildi.

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ KESİNLEŞTİ Mİ?

Yasa tekliflerinin önce TBMM Komisyonu’nda, daha sonra ise kabul edilmeleri durumunda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekirken, şu an için kesinleşmiş bir yürürlük tarihinin olmadığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan emeklilere 3 bin TL fırsatı: Başvuru şartları açıklandı

3 saat önce
Ekonomi

Türkiye’nin 2026 Ocak-Eylül dönemindeki fındık ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

3 saat önce
Ekonomi

Bağ-Kurlulara yıl sonu uyarısı: İhya tutarında 50 bin TL fark kapıda

5 saat önce
Ekonomi

650 bin TL’nin aylık getirisi ortaya çıktı: Mevduat kazancında yeni senaryo

7 saat önce
Ekonomi

2027’de İBB’den emekliye 3 ödeme birden! Kira, bayram ve pazar desteği!

22 saat önce
Ekonomi

İş Bankası 7 bin 500 TL kampanyasını duyurdu! Son başvuru tarihi açıklandı!

1 gün önce