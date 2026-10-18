İş yerlerinde yeni dönem: Kreş ve emzirme odası zorunluluğu gündemde

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı yönetmelik değişikliği taslağıyla 150 ve üzeri kadın personelin olduğu iş yerlerinde kreş, 100 ve üzeri kadın personelin olduğu iş yerlerinde emzirme odası zorunluluğunun getirilmesi ve gebe veya emziren personele ilişkin koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARA KREŞ VEYA GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ

Buna göre 150 ve üzeri kadın personelin olduğu iş yerlerinde çalışanların 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu hizmetinin verilmesi planlanıyor.

DİĞER İŞVERENLERLE ORTAK KREŞ AÇILABİLECEK

İşverenler bu hizmeti kendi bünyelerinde kurabilecekleri kurumlarla sağlayabilecek. Ayrıca başka işverenlerle ortak bir şekilde kreş açabilecek veya yetkili kurumlarla anlaşabilecek. Kuruluş ve işletme giderleri işverenlerce karşılanacak.

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PERSONEL SAYISI NASIL HESAPLANACAK?

Personel sayısının hesaplanmasında aynı işverenin aynı ilçe sınırlarında yer alan iş yerleri birlikte göz önünde bulundurulacak.

EMZİR ODASI ZORUNLULUĞU

100 ve daha fazla kadın personelin olduğu iş yerlerinde ise emzirme odası kurulması gerekecek. Bu alanlarda annelerin çocuklarını emzirmelerinin yanında süt sağabilmeleri ve sağdıkları sütü hijyenik şartlarda muhafaza edebilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞANIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Taslak doğrultusunda iş yerinde sağlık tehlikesi belirlenmesi durumunda çalışma şartlarının veya saatlerinin geçici olarak değiştirilmesi zorunlu olacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda personel, sağlık durumuna uygun başka bir göreve geçebilecek.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILACAK MI?

Görev değiştiğinde ücret kesintisi yapılmayacak. Başka göreve aktarımın mümkün olmaması hâlinde ise personelin isteği doğrultusunda ücretsiz izin verilmesi planlanıyor.

HAMİLE PERSONELİN ÇALIŞMAYACAĞI İŞLER

Hamile personelin ani darbe, sarsıntı, uzun süreli titreşim, 80 desibelin üzerindeki gürültü, iyonize radyasyon ve bazı tehlikeli kimyasallara maruz kalabilecekleri işlerde çalıştırılmasına ilişkin sınırlamalar da taslakta yer alıyor. Yer altı maden işlerinde çalışma yasağı da öngörülen düzenlemeler arasında bulunuyor.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

Taslağa göre kreş ve gündüz bakımevlerinin yetkilendirilmesine ilişkin hüküm 31 Aralık 2027 tarihinde, diğer düzenlemeler ise yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte uygulanmaya başlanacak.