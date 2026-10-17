İstanbul’da saat 18.00’dan sonra şiddetli sağanak yağmur uyarısı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde son 84 yılın en yoğun yağışı düşerken kentteki soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

SAAT 18.00 İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için İstanbul’da turuncu kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise bugün saat 18.00 ile 00.00 arasında yağışların şiddetini artıracağını ve gece saatlerinden itibaren etkisini kaybederek megakenti terk edeceğini duyurdu.

PAZAR SABAHI HAVA AÇACAK

Ayrıca, pazar sabahından itibaren havanın açması ve yarın açık bir havanın etkili olması bekleniyor.

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MEYREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ

AKOM, bu akşam fırtınayla beraber sağanak yağışın bastırmasını beklerken, yağışın Anadolu Yakası’nda daha etkili olacağı düşünülüyor. Buna göre, Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevrelerinde sağanak yağışın yoğunlaşması beklenirken, metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği öngörülüyor.

AVRUPA YAKASI’NDA YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Avrupa Yakası’nda ise özellikle Boğaz hattı ve kuzey çevrelerindeki Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Fatih’in yağıştan yer yer kuvvetli bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Kentin diğer bölgelerinde ise metrekareye 20-50 kilogram seviyesinde yağış düşeceği tahmin ediliyor.

EN KRİTİK SAATLER

NTV’nin haberine göre, kentte en kritik saatler 18.00 ile 00.00 arası. Bu saatlerde kentin geniş bir alanında yağışın etkili olması beklenirken çarşamba günkü sel felaketi gibi 200 kilogramı aşan ekstrem bir durum beklenmiyor. Fakat bugün etkili olması beklenen sağanak yağışın kentin altyapısı için ciddi bir risk oluşturacağı düşünülüyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Yağışın Marmara genelinde etkili olması beklenirken, Kocaeli ve Sakarya’da da gece yarısı şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, kent genelinde yağışlar yarından itibaren büyük oranda etkisini yitirecek ve İstanbullular rahat bir nefes alacak.