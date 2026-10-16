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İslam Memiş duyurdu: İşte gram altının yükseleceği tarih

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin ardından yaptığı açıklamayla altının orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu duyurdu.

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Eklenme 16.10.2026 - 18:01

Geçtiğimiz günlerde ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından gram altın sert bir şekilde düşerken, fiyatlar yeniden toparlanmaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Gram altında yaşanan dalgalı seyre rağmen altın fiyatlarının yükseleceğini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının orta ve uzun vadede yükselmesini beklediği tarihi açıkladı.

ALTINDA YÜKSELİŞİN ÖNE ÇIKTIĞI DÖNEMLER

Memiş özellikle altın fiyatları konusunda 2027 ve 2028 dönemine ilişkin hazırlık yaptığını belirtti. Gram altın fiyatlarında 6 bin 580-6 bin 680 TL seviyesini yakından takip ettiğini vurgulayan Memiş, 2027-2028 yıllarında altında yükselişin öne çıktığı dönemler olabileceğine vurguladı.

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2026 ALTIN TOPLAMA YILI

Gram altının ulaşacağı rekor fiyat konusunda açıklama yapmayan Memiş, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Orta ve uzun vadede yükselişe ilişkin öngörümüz sürüyor. Bu yüzden bu yılı bir toplama yılı olarak değerlendiriyoruz. Elimize geçen olanaklarla sessiz bir şekilde birikim yapalım. 2027 ve 2028 yıllarının hazırlığına devam ediyoruz. Bu yıllar uzun vadede artış yılı olabilir.”

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