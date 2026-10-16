Palamutun tane fiyatı 40 TL’ye düştü: Vatandaşlar 15-20 tane alıyor

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Karadeniz’den Marmara’ya kadar yaşanan palamut bolluğu, ülke genelinde etkisini hissettirirken, ülkenin çeşitli illerinde palamutun tanesi 40 liraya kadar düştü.

VATANDAŞLAR STOK YAPIYOR

Geçen yıl Karadeniz’de palamutun yok denecek kadar az olmasına rağmen bu yıl bolluk yaşanması hem vatandaşların hem de balıkçı esnafının yüzünü güldürdü. Fiyatların oldukça uygun seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, 15-20 tane palamut alarak stok yapıyor.

PALAMUT AVINA ARA ÖNERİSİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği, palamut avına bir süre ara verilmesini talep etti. Kurum, gerekçe olarak palamut üzerindeki av baskısının azalmasını ve önümüzdeki dönemlerde de bolluğun devam etmesini gösterirken, balıkçılar ise kurumla aynı fikirde değil.

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Balıkçı esnafı, palamut avının devam etmesi gerektiğini ve vatandaşların bol bol palamut yemesi gerektiğini belirtti.

PALAMUT BOLLUĞU NE KADAR SÜRECEK?

Balıkçı esnafı, palamut bolluğunun 20-30 gün daha sürebileceğini, seneye de bolluk yaşanabileceğini söyledi. Bolluğu fırsat bilen vatandaşlar, 15-20 tane palamut alırken, birkaç hafta sonra bu bolluğun sona ermesi bekleniyor.

Vatandaşlar, “fırsat varken bol bol alalım. Ucuz fiyattan yiyelim. Seneye palamut bolluğunun olup olmayacağı da şüpheli” ifadelerini kullandı.

PALAMUTA KOTA GELECEK Mİ?

Diğer taraftan, palamuta kota fikri ortaya atılırken, balıkçı esnafı kotanın gelmesinin iyi olacağını aktardı.

Esnaf, yaşanan gelişmelere rağmen kayıkçıların yeterli gelir elde edemediğini ancak kota gelmesi hâlinde onların da kazanç sağlayabileceğini ifade etti.

Mevcut bolluktan sadece vatandaşların memnun olduğunu belirten balıkçı esnafı, palamuta kota gelmesi durumunda kayıkçıların da hak ettiği geliri elde edebileceğini ve böylece herkesin mutlu olabileceğini açıkladı.