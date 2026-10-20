İşsizlik maaşında gözden kaçan detay! İŞKUR’un hesaplama yöntemi değişebilir!

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2 ayrı iş yerinde aynı anda çalışan kişilerin işsizlik maaşı hesabı, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan başvuru üzerine hesaplamanın yeniden yapılabileceği öğrenildi.

İŞKUR YENİDEN HESAPLAYACAK

KDK, aynı dönemde farklı iş yerlerinden bildirilen prime esas kazançların toplamının göz önünde bulundurulmasını önerdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise hesaplama yöntemine yönelik genelgede düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

ÇALIŞANDAN KDK’YA BAŞVURU

Takvim’den Önder Yılmaz’ın haberine göre bir çalışan, işsizlik maaşının hesaplandığı son 4 aylık dönemde 2 ayrı iş yerinde aynı anda çalıştı. Her 2 iş yerinden elde ettiği kazançlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim bildirilmesine rağmen ödeneğinin toplam kazançlar yerine aritmetik ortalama temel alınarak hesaplandığına dikkat çeken çalışan, konuya yönelik KDK’ya başvuru yaptı.

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İŞSİZLİK MAAŞININ YENİDEN HESAPLANMASINA YÖNELİK TAVSİYE

Kurum, başvuru sahibinin aynı aylarda 2 iş yerinden bildirilen prime esas kazançlarının aylık toplamı göz önünde bulundurularak işsizlik maaşının yeniden hesaplanmasını tavsiye etti.

KDK’DAN İŞKUR’A UYARI

KDK, aynı zamanda hesaplamada aynı aylara yönelik prim ödeme gün sayılarının mükerrer şekilde toplanmaması ve 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesindeki sınırlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

FARK ÇIKARSA ÇALIŞANA ÖDENECEK

İŞKUR, KDK’ya ilettiği cevapta başvuru yapan kişinin işsizlik maaşının tavsiye edilen yöntemle yeniden hesaplanacağını ve ödeme farkı çıkması durumunda farkın çalışana ödeneceğini açıkladı. İŞKUR, aynı zamanda ilgili genelgede gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla çalışma başlattığını duyurdu.