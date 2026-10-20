HaberX
AnasayfaEkonomiİşsizlik maaşında gözden kaçan detay! İŞKUR’un hesaplama yöntemi değişebilir!

İşsizlik maaşında gözden kaçan detay! İŞKUR’un hesaplama yöntemi değişebilir!

KDK, aynı dönemde 2 ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların işsizlik ödeneği hesabında beraber değerlendirilmesini önerirken, İŞKUR ise başvuru sahibinin işsizlik maaşını yeniden hesaplamak ve ilgili genelgede değişiklik yapmak için çalışmalara başladı.

Oluşturan
Eklenme 20.10.2026 - 10:41
Güncellenme 20.10.2026 - 10:42

2 ayrı iş yerinde aynı anda çalışan kişilerin işsizlik maaşı hesabı, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan başvuru üzerine hesaplamanın yeniden yapılabileceği öğrenildi.

İŞKUR YENİDEN HESAPLAYACAK

KDK, aynı dönemde farklı iş yerlerinden bildirilen prime esas kazançların toplamının göz önünde bulundurulmasını önerdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise hesaplama yöntemine yönelik genelgede düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

ÇALIŞANDAN KDK’YA BAŞVURU

Takvim’den Önder Yılmaz’ın haberine göre bir çalışan, işsizlik maaşının hesaplandığı son 4 aylık dönemde 2 ayrı iş yerinde aynı anda çalıştı. Her 2 iş yerinden elde ettiği kazançlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim bildirilmesine rağmen ödeneğinin toplam kazançlar yerine aritmetik ortalama temel alınarak hesaplandığına dikkat çeken çalışan, konuya yönelik KDK’ya başvuru yaptı.

Haber Devam Ediyor
Emekli maaşında asgari ücret formülü: Teklif TBMM’de
Ekonomi
Emekli maaşında asgari ücret formülü: Teklif TBMM’de
En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyondaki teklifle birlikte emekli maaşının sonraki yıllarda da asgari ücretteki değişime göre güncellenmesi hedefleniyor.
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor! Kimler rapor parası alabilecek?
Ekonomi
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor! Kimler rapor parası alabilecek?
Milyonlarca emekli, maaşlarının yetmemesi nedeniyle çalışmaya devam ederken, rapor parasını ise kimlerin alacağı araştırılıyor. Bu kapsamda şartları sağlayanların rapor parası alabileceği öğrenildi.

İŞSİZLİK MAAŞININ YENİDEN HESAPLANMASINA YÖNELİK TAVSİYE

Kurum, başvuru sahibinin aynı aylarda 2 iş yerinden bildirilen prime esas kazançlarının aylık toplamı göz önünde bulundurularak işsizlik maaşının yeniden hesaplanmasını tavsiye etti.

KDK’DAN İŞKUR’A UYARI

KDK, aynı zamanda hesaplamada aynı aylara yönelik prim ödeme gün sayılarının mükerrer şekilde toplanmaması ve 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesindeki sınırlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

FARK ÇIKARSA ÇALIŞANA ÖDENECEK

İŞKUR, KDK’ya ilettiği cevapta başvuru yapan kişinin işsizlik maaşının tavsiye edilen yöntemle yeniden hesaplanacağını ve ödeme farkı çıkması durumunda farkın çalışana ödeneceğini açıkladı. İŞKUR, aynı zamanda ilgili genelgede gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla çalışma başlattığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Emekli maaşında asgari ücret formülü: Teklif TBMM’de

14 saat önce
Ekonomi

Elektrik faturalarında devlet desteği düşebilir: Bakan Bayraktar mesaj verdi

15 saat önce
Ekonomi

Siyasi partiler ne kadar hazine yardımı alacak? 2027 yılı bütçesi TBMM’ye sunuldu

16 saat önce
Ekonomi

Halkbank’tan öğrencilere 1.250 TL promosyon: Kimler yararlanabilecek?

18 saat önce
Ekonomi

19 Ekim 2026 il il fındık fiyatları

20 saat önce
Ekonomi

İstanbul’da sel felaketi nedeniyle 2 bin 500 kişiye 10’ar bin TL ödeme: Vali Gül duyurdu

21 saat önce