Emekli maaşında asgari ücret formülü: Teklif TBMM’de

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En düşük emekli maaşının net asgari ücrete bağlanmasını öngören yasa teklifi TBMM gündemine geldi. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi durumunda en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve sonraki yıllarda da asgari ücrete göre güncellenmesi planlanıyor.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinde düzenleme yapılması talep edildi.

“EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILSIN” TALEBİ

Teklifte, en düşük emekli maaşı için belirlenen sabit tutarın kaldırılarak yürürlükteki net asgari ücretin temel alınması istendi. Bu kapsamda, asgari ücrete gelecek zammın en düşük emekli maaşlarına da doğrudan yansıtılması hedefleniyor.

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TEKLİFİN GEREKÇESİ

Emekli maaşlarının artan yaşam maliyetleri karşısında temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı teklifin gerekçesinde yer alırken, emeklilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal devlet ilkesi kapsamında daha güçlü bir gelir güvencesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, gerekçede Anayasa’nın yaşlıların korunmasına yönelik hükümlerine atıf yapılarak emeklilerin insani yaşam koşullarına sahip olması gerektiğine dikkat çekildi.

DÜZENLEME KESİNLEŞTİ Mİ?

Teklifin yasalaşması durumunda en düşük emekli maaşı net asgari ücret seviyesine çıkarılacak ve sonraki dönemlerde de asgari ücretteki değişime göre güncellenecek.

Ancak teklifin kabul edilip edilmeyeceği ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz kesinleşmedi.