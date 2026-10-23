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İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 5 raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama gün boyunca geçerli olacak.

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Eklenme 23.10.2026 - 09:04
Güncellenme 23.10.2026 - 09:06

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 5 raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Bu kapsamda İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 3 büyük şehirde toplam 5 raylı sistem hattından ücretsiz faydalanılabilecek.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK HATLAR

Marmaray: İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı.
Başkentray: Ankara’da Kayaş-Sincan güzergâhında hizmet veren banliyö hattı.

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İZBAN: İzmir’de kent içi ve çevre ilçeler arasında ulaşım sağlayan banliyö sistemi.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hizmet veren raylı sistem hattı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattı.

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