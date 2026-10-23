İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 5 raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Bu kapsamda İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 3 büyük şehirde toplam 5 raylı sistem hattından ücretsiz faydalanılabilecek.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK HATLAR
Marmaray: İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı.
Başkentray: Ankara’da Kayaş-Sincan güzergâhında hizmet veren banliyö hattı.
İZBAN: İzmir’de kent içi ve çevre ilçeler arasında ulaşım sağlayan banliyö sistemi.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hizmet veren raylı sistem hattı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattı.