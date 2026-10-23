İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak

Ekonomi

Kıdem tazminatında üst sınır ortaya çıktı! 5 yıllık tazminat hesabı değişti!

Bu yılın ikinci 6 ayında kıdem tazminatı tavan tutarı her hizmet yılı için brüt 73 bin 729 lira olurken, bu tutarın herkese ödenecek sabit bir miktar olmadığı vurgulandı.