Kıdem tazminatında üst sınır ortaya çıktı! 5 yıllık tazminat hesabı değişti!

Kıdem tazminatında bu yılın ikinci 6 altı ayı için geçerli tavan tutarı her hizmet yılı başına brüt 73 bin 729 lira olarak uygulanırken, 1 Temmuz–31 Aralık 2026 dönemini kapsayan bu tutar, 2026’nın ilk 6 ayındaki 64 bin 948 liralık limitin üzerinde yer alıyor. Fakat tavan tutarının her çalışan için aynı miktarda tazminat olarak uygulanmayacağı belirtildi.

AZAMİ TUTAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yılın ilk 6 ayına yönelik paylaştığı verilere göre, kıdem tazminatı tavan tutarı 64 bin 948 lira olurken, yılın ikinci 6 ayı için bu tutar 73 bin 729 liraya yükseldi. Bu limit, kıdem tazminatı hesabında her hizmet yılı için göz önünde bulundurulan azami tutarı gösteriyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti ve yasal olarak hesaba katılan düzenli yan ödemeler göz önünde bulundurulurken, ücretin tavanın altında kalması hâlinde hesaplama, çalışanın kendi ücretine göre gerçekleştiriliyor.

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5 YILLIK KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Buna göre, tavan tutar üzerinden yapılan hesaplamayla 5 yıllık hizmetin brüt karşılığının 368 bin 649 lirayı bulduğu aktarıldı. Bu rakam, tavan tutarının her yıl için geçerli olduğu varsayımıyla yapılan örnek bir hesaplamayı ifade ederken, gerçek tazminat tutarı, çalışanın ücretine, hizmet süresine ve hak kazanma şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almak için belirli bir süre çalışmış olmanın yanı sıra iş sözleşmesinin hangi sebeple sona erdiği de büyük önem taşıyor. İstifa eden bazı çalışanlar da kıdem tazminatı almaya hak kazanırken, her istifa durumunda kıdem tazminatı ödenmiyor.

EMEKLİLİK VE ASKERLİK DETAYI

Emeklilik, askerlik ve yasada yer alan bazı fesih sebepleri, gerekli şartların sağlanması hâlinde tazminat hakkı doğurabiliyor. Bu yüzden çalışanların kıdem tazminatı alma konusunda işten ayrılmadan önce kendi durumlarını ve ilgili yasal şartları incelemeleri gerekiyor.