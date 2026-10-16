İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken; İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa haricindeki bölgelerde aralıklı yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

1 /13 SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Özellikle İstanbul kıyıları, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

2 /13 SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Meteoroloji, Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yaparken, İstanbul'un da aralarında yer aldığı 13 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı.

3 /13 İSTANBUL’DA HEYELAN TEHLİKESİ Buna göre İstanbul'da 14 Ekim tarihinde meydana gelen sel felaketinden sonra toprağın suya doyması yüzünden yeni yağışların sel, su baskını ve heyelan tehlikesini artırabileceği belirtiliyor.

4 /13 Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın güney kıyılarında kuzeyden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

5 /13 İSTANBUL'DA YENİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI İstanbul'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok ev ve iş yerini su bastığı şiddetli yağışlardan sonra yeni bir sağanak dalgasının etkili olması beklenirken; Meteoroloji, 16 Ekim Cuma günü (bugün) yağışların özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

6 /13 KUZEYDE VE AVRUPA YAKASI’NDA YAĞIŞ BEKLENTİSİ Bu kapsamda İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 14 derece olması beklenirken, yağışların öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nda şiddetli olması bekleniyor. Yarın ise yağışların megakentte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

7 /13 Meteoroloji, 14 Ekim tarihindeki şiddetli yağışların neden olduğu olumsuz şartların sürdüğünü hatırlatarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi tehlikelere karşı uyardı.

8 /13 YENİ YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ BALKANLAR ÜZERİNDEN GELECEK İstanbul'a yeni yağışlı hava sisteminin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenirken, cuma gününün ilk saatlerinden itibaren güneyden esen rüzgârların etkisiyle yağışların tekrar başlaması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceği, Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçelerinin yağıştan daha fazla etkilenebileceği tahmin ediliyor.

9 /13 BATI VE DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Öte yandan Batı Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olması beklenirken 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı düşünülüyor.

10 /13 Ayrıca Zonguldak'ta sağanağın sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

11 /13 AKDENİZ’DE DE YAĞIŞ HAKİM Meteoroloji, Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini duyurdu. Ayrıca Antalya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

12 /13 İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı havanın etkisinin devam etmesi beklenirken Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı düşünülüyor.