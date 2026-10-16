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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeniden sağanak yağış uyarısı yaparken, İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz için de sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

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Eklenme 16.10.2026 - 09:35
Güncellenme 16.10.2026 - 09:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken; İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa haricindeki bölgelerde aralıklı yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Özellikle İstanbul kıyıları, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yaparken, İstanbul'un da aralarında yer aldığı 13 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İSTANBUL’DA HEYELAN TEHLİKESİ

Buna göre İstanbul'da 14 Ekim tarihinde meydana gelen sel felaketinden sonra toprağın suya doyması yüzünden yeni yağışların sel, su baskını ve heyelan tehlikesini artırabileceği belirtiliyor. 
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın güney kıyılarında kuzeyden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İSTANBUL'DA YENİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok ev ve iş yerini su bastığı şiddetli yağışlardan sonra yeni bir sağanak dalgasının etkili olması beklenirken; Meteoroloji, 16 Ekim Cuma günü (bugün) yağışların özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
KUZEYDE VE AVRUPA YAKASI’NDA YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Bu kapsamda İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 14 derece olması beklenirken, yağışların öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nda şiddetli olması bekleniyor. Yarın ise yağışların megakentte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji, 14 Ekim tarihindeki şiddetli yağışların neden olduğu olumsuz şartların sürdüğünü hatırlatarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi tehlikelere karşı uyardı.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
YENİ YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ BALKANLAR ÜZERİNDEN GELECEK
İstanbul'a yeni yağışlı hava sisteminin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenirken, cuma gününün ilk saatlerinden itibaren güneyden esen rüzgârların etkisiyle yağışların tekrar başlaması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceği, Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçelerinin yağıştan daha fazla etkilenebileceği tahmin ediliyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
BATI VE DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan Batı Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olması beklenirken 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı düşünülüyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Ayrıca Zonguldak'ta sağanağın sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
AKDENİZ’DE DE YAĞIŞ HAKİM
Meteoroloji, Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini duyurdu. Ayrıca Antalya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı havanın etkisinin devam etmesi beklenirken Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı düşünülüyor.
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İstanbul’a yeniden sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
GÜNEYDOĞU’DA YAĞIŞ VE TOZ AŞIMINI UYARISI
Son olarak Güneydoğu Anadolu'da yağışların yanı sıra toz aşınımının etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda Şanlıurfa haricinde bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı düşünülüyor. Ayrıca atmosferdeki toz nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.
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