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Selden etkilenenlere bakanlıktan yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen dar gelirli vatandaşlara acil afet yardımı yapılacağını ve psikososyal destek sağlanacağını duyurdu.

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Eklenme 15.10.2026 - 16:42
Güncellenme 15.10.2026 - 16:45

Dün, İstanbul’da son yılların en yoğun şiddetli yağışı etkili olurken, saatlerce süren yağış nedeniyle çok sayıdaki evi su bastı ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıdaki vatandaş da maddi ve manevi hasara uğradı.

BAKANLIKTAN ACİL AFET YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, selden etkilenen dar gelirli vatandaşlara müjdeli bir haber vererek, ilgili kişilere acil afet yardımı yapılacağını ve psikososyal destek sağlanacağını duyurdu.

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KAYNAK AKTARIMI YAPILDI

Bakan Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma Fonu vasıtasıyla acil afet yardımı doğrultusunda kaynak aktarımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Göktaş, bu doğrultuda gerekli avansın iletildiğini, ilk etapta afetten etkilenen dar gelirli vatandaşlara destek verileceğini açıkladı.

PSİKOSOSYAL DESTEK DE VERİLECEK

Maddi yardımın yanı sıra, vatandaşlara psikososyal destek de verileceğini duyuran Göktaş, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı.

Göktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sahayı yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz hâlâ yağmur devam ediyor. Ayrıca, net tabloyu görmemiz için öğleden sonra da çalışmalar sürüyor.

Aslında iklim değişikliğinin insan üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu görüyoruz. COP’a hazırlık sürecimizde de gerçekten davranış ve ürünleri tüketme şeklimizi yeniden bütün dünyanın gözden geçirmesi lazım. Tekrardan geçmiş olsun.”

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