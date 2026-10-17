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Sağlık Bakanlığı 2027’de 31 bin personel alacak: Resmî Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığının 2027 yılında 31 bin personel alımına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre personelin görev alacağı hizmet birimleri ve kadro dağılımı netleşti.

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Eklenme 17.10.2026 - 09:19
Güncellenme 17.10.2026 - 09:24

Sağlık Bakanlığında 2027’de sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlanırken, gelecek yıl 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı açıklandı.

ALIMLAR 2027 YILINDA

Personel temininde zorluk yaşanan bölgelerde ve hizmet alanlarında sağlık birimlerinin etkili ve verimli hizmet verebilmesi için 2027’de sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak hizmet birimleri belli oldu.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Buna göre 25 bin 955 uzman tabip, 5 bin 61 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

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PERSONELİN GÖREV ALACAĞI HİZMET BİRİMLERİ

Hizmet birimlerine göre dağılımda ise yataklı tedavi birimleri için 31 bin 40, ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezleri için 7, sağlık evleri için 6, acil sağlık hizmetleri için 1 personel alınacak.

UZMAN TABİP VE TABİPLERİN TÜMÜ TEK BİR YERDE

Uzman tabip ve tabiplerin tamamı yataklı tedavi birimleri kapsamında yer alırken, bu birimler için aynı zamanda 19 sağlık memuru, 2 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen alımı yapılacak.

Öte yandan, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri için 6 sağlık memuru ve 1 ebe, sağlık evleri için 6 ebe, acil sağlık hizmetleri için ise 1 sağlık teknikeri alınması öngörülüyor.

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