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Ücretsiz tren biletlerinde önemli düzenleme: 29 Ekim’de başlıyor

29 Ekim itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemeyle beraber engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı olanlar kimlikleriyle tren bileti alabilecek.

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Eklenme 16.10.2026 - 13:12

29 Ekim 2026 tarihinde ücretsiz tren seyahatlerinde yeni bir dönem başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı olanların bilet işlemlerinde dijital hak sahipliği doğrulama sistemine geçileceği geçiş yapılacağını duyurdu.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gerçekleştirilen veri entegrasyonu çalışmaları sona ererken, yeni düzenlemeyle engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkı olanları ilgilendiriyor.

KİMLİK NUMARASI YETERLİ OLACAK

Buna göre vatandaşlar, biletlerini TCDD Taşımacılık’ın internet sitesi, mobil uygulamaları ve gişeler üzerinden alabilecek. Bilet işlemi esnasında T.C. kimlik numarası girilerek ilgili tarife seçilecek ve daha sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın veri tabanından anlık hak sahipliği sorgulaması gerçekleştirilecek.

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KART GÖSTERME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Sorgulamanın olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz bilet hakkı otomatik olarak oluşturulacak. Kimlikle yolculuk yapanların biletleriyle beraber sadece kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Engelli, gazi ve şehit yakını kartı gibi fiziki belgelerin ayrıca ibraz edilmesine gerek kalmayacak.

Fakat, pasaport ve ehliyet gibi alternatif kimlik belgeleriyle yolculuk yapan kişilerin hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz mobil uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimliklerini göstermeleri şartı aranacak.

Öte yandan, ekran görüntüsü, fotoğraf veya PDF formatındaki belgeler geçersiz sayılacak.

HAK SAHİPLİĞİ DOĞRULANAMAZSA NE OLACAK?

Sorgulamayla ücretsiz yolculuk hakkı doğrulanmayanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerine müracaat ederek hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemlerini yapabilecek.

Aynı zamanda, 2014’ten beri bilet satış sistemindeki mevcut ücretsiz veya indirimli seyahat kayıtlarındaki aktiflik sona erecek. İlgili kişilere geçiş sürecine yönelik SMS ve diğer iletişim kanalları üzerinden bilgi iletilecek.

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