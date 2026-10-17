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İstanbul’da musluk suyuna kanalizasyon suyu karıştı mı? İSKİ açıkladı

İSKİ, şehirde şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu yüzden musluk suyunun tüketilmemesi gerektiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Eklenme 17.10.2026 - 16:19
Güncellenme 17.10.2026 - 16:22

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından bazı sosyal medya mecralarında kentin şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu yüzden musluk suyunun tüketilmemesi gerektiğine ilişkin iddiaların ortaya atıldığını açıkladı.

TÜM SÜREÇLERDE DÜZENLİ KONTROL EDİLİYOR

Kurum, kente verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesinin kaynağından son tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçlerde düzenli bir şekilde kontrol edildiğini ve bu kapsamda iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İSKİ’DEN AÇIKLAMA

Kurumdan konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

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“Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yayımladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, akredite laboratuvarlarımızda analiz edilmekte, su kalitesine ilişkin ilgili parametreler, çevrim içi izleme sistemlerimiz aracılığıyla da 7 gün 24 saat takip edilmektedir. Ayrıca idaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir.”

Açıklamada, İstanbul’un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesinin söz konusu olmadığı bildirilerek, “İSKİ olarak 16 milyon İstanbullunun sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla arıtma, izleme ve denetim faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın, şebeke suyunun güvenilirliğine ilişkin sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, İdaremizin resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz.”

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