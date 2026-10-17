TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son günler: Kimler yararlanabilecek?

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TOKİ’nin konut ve iş yeri alıcılarına ilişkin yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular 19 Ekim’de sona eriyor. Borcunun tamamını kapatanlar indirimden yararlanabilecek. Ayrıca borcunun tamamını ödeyemeyen kişilere de belirli koşullarda kısmi ödeme fırsatı veriliyor.

228 BİNE YAKIN KONUT VE İŞ YERİ ALICISINI İLGİLENDİRİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için hayata geçirdiği indirim kampanyasında son başvuru tarihi yaklaşıyor. Kampanyadan 228 bine yakın konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği ifade ediliyor.

NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

TOKİ’nin 22 Eylül tarihinde başlattığı ilgili kampanya iki gün sonra sona erecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin bu tarihe kadar satış işlemlerini yaptıkları bankaya müracaat ederek ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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BORCUN TAMAMININ ÖDEYENLER YARARLANACAK

Kampanya çerçevesinde borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim fırsatı verilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde gerekli koşulları sağlayarak borcunu kapatanlar tapularını da alabilecek.

BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER NE YAPACAK?

Borcunun tümünü kapatamayanlar ise borç bakiyesinin en az yüzde 25’i kadar peşin ödeme yapmaları durumunda kampanyadan kısmen faydalanabilecek. Bu durumda yüzde 25 indirim, borcun tümüne değil, yapılan peşin ödeme tutarına uygulanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan faydalanmak için geri ödeme taksitlerinin en geç geçtiğimiz yılın haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Aynı zamanda başvuru tarihinde, borç kapatma işleminin gerçekleşeceği aya ait taksitin ödenmiş olması ve geçmiş dönemlere ilişkin taksit borcunun bulunmaması gerekiyor.

KİMLER KAMPANYADAN YARARLANAMAYACAK?

Alıcıların emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekirken kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına başvuramıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin gayrimenkul satış işlemlerini yaptıkları bankaya müracaat etmeleri gerekiyor. Güncel borç bakiyesi, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanarak ilgili bankaca bildiriliyor.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu işlemleri için başvuru esnasında, ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK poliçesinin de ibraz edilmesi şartı aranıyor.