HaberX
AnasayfaGündem18 Ekim 2026 İstanbul’da barajların doluluk oranı: Yüzde 52’yi geçti

18 Ekim 2026 İstanbul’da barajların doluluk oranı: Yüzde 52’yi geçti

İstanbul'da son günlerde yaşanan şiddetli yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı günden güne artarak yüzleri güldürdü. Bu kapsamda, sağanak yağışın etkisiyle son 4 günde artan barajların doluluk oranları yüzde 52'yi geçti.

Oluşturan
Eklenme 18.10.2026 - 13:08

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj güncel doluluk oranlarını paylaştı.

YÜZDE 52,43’E YÜKSELDİ

14 Ekim’de etkisini artıran şiddetli yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükselirken doluluk oranı 4 günde 14,37 oranında arttı. Bu kapsamda, 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı, 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde oldu:

Haber Devam Ediyor
İş yerlerinde yeni dönem: Kreş ve emzirme odası zorunluluğu gündemde
Gündem
İş yerlerinde yeni dönem: Kreş ve emzirme odası zorunluluğu gündemde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmelik değişikliği taslağıyla 150 ve üzeri kadın personelin olduğu iş yerlerinde kreş, 100 ve üzeri kadın personelin olduğu iş yerlerinde ise emzirme odası zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.
Erkek Öğrencisini Cinsel İstismarda Bulunmaya Kalkışmıştı: Üniversiteden Açıklama Geldi!
Gündem
Erkek Öğrencisini Cinsel İstismarda Bulunmaya Kalkışmıştı: Üniversiteden Açıklama Geldi!
Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi A.D., erkek bir üniversite öğrencisine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanmış ve olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. A.D. hakkında Kastamonu Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı.

Istrancalar’da yüzde 70,48, Terkos’ta yüzde 36,67, Sazlıdere’de yüzde 30,95, Alibey’de yüzde 75,03, Büyükçekmece’de yüzde 30,18, Ömerli’de yüzde 66,62, Darlık’ta yüzde 75,75, Elmalı’da yüzde 77,48, Pabuçdere’de yüzde 3,58 ve son olarak Kazandere’de yüzde 8,08

BARAJLARA 878 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan, içme suyu arıtma tesislerinden 2026’da kente verilen su miktarı 918 milyon 22 bin metreküp olurken; Melen’den 451,54 milyon, Yeşilçay’dan ise 121,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir

Gündem

İstanbul’daki sel felaketi: Dükkanlar ve stadyum yıkılacak

36 saniye önce
Gündem

İş yerlerinde yeni dönem: Kreş ve emzirme odası zorunluluğu gündemde

5 saat önce
Gündem

İstanbul’da saat 18.00’dan sonra şiddetli sağanak yağmur uyarısı

21 saat önce
Gündem

İstanbul’da musluk suyuna kanalizasyon suyu karıştı mı? İSKİ açıkladı

23 saat önce
Gündem

17 Ekim 2026 İstanbul’da barajların doluluk oranı

1 gün önce
Gündem

İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

1 gün önce