18 Ekim 2026 İstanbul’da barajların doluluk oranı: Yüzde 52’yi geçti

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj güncel doluluk oranlarını paylaştı.

YÜZDE 52,43’E YÜKSELDİ

14 Ekim’de etkisini artıran şiddetli yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükselirken doluluk oranı 4 günde 14,37 oranında arttı. Bu kapsamda, 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı, 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde oldu:

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Istrancalar’da yüzde 70,48, Terkos’ta yüzde 36,67, Sazlıdere’de yüzde 30,95, Alibey’de yüzde 75,03, Büyükçekmece’de yüzde 30,18, Ömerli’de yüzde 66,62, Darlık’ta yüzde 75,75, Elmalı’da yüzde 77,48, Pabuçdere’de yüzde 3,58 ve son olarak Kazandere’de yüzde 8,08

BARAJLARA 878 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan, içme suyu arıtma tesislerinden 2026’da kente verilen su miktarı 918 milyon 22 bin metreküp olurken; Melen’den 451,54 milyon, Yeşilçay’dan ise 121,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram olarak ölçüldü.