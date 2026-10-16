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İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 4’e yükseldi: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı 4'e yükseldi.

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Eklenme 16.10.2026 - 12:31
Güncellenme 16.10.2026 - 12:43

İstanbul’daki sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, kayıp vatandaşlar için arama çalışmaları devam ederken, Turgut Dursun adlı bir vatandaşın Üsküdar’da köprü altında cansız bedeni bulundu. Bu kapsamda can kaybı 4’e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 18 Ekim’de saat 06.00-22.00 arasında kesintisiz bir şekilde devam eden şiddetli yağış, 1277 su baskınına, 15 heyelana ve 47 mahsur kalma olayına yol açmıştı.

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Özellikle Beykoz-Ömerli bölgesinde metrekareye 193,84 kilogram yağış kaydedilirken, bu miktarın ekim ayı ortalamasının 3 katı olduğu belirtilmişti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 838 konut, 208 işyeri ve 76 araç zarar görürken; Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi ve Bayrampaşa’da yollar ve altgeçitler su altında kalmıştı. Ayrıca ulaşımda da aksamalar meydana gelmiş, şehirdeki hayat kısa sürede durma noktasına gelmişti.

Yaşanan olaylar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, bugün kayıp olarak aranan Turgut Dursun adlı vatandaşın da Üsküdar’da köprü altında cansız bedeni bulundu.

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