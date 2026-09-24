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Şanlıurfa ve çevresinde 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu. Deprem, bölgedeki çevre illerde de hissedildi.

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Eklenme 24.09.2026 - 10:43
Güncellenme 24.09.2026 - 12:44

Bugün saat 10.42 sularında Gaziantep, Şanlıurfa ve çevresinde hissedilir bir deprem meydana gelirken, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin merkez üssünün Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olduğunu, yerin 7.39 km derinliğinde ve 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntının yaşandığını duyurdu. 

KANDİLLİ 5.8 OLARAK AÇIKLADI

Ayrıca Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin merkez üssünün Şanlıurfa Pınarbaşı olduğunu, 5.4 kilometre derinliğinde ve 5.8 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin Gaziantep’in yanı sıra; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya’da da hissedildiği belirtildi.

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya yıkılma bulunmuyor.”

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’ın yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

GÜNEYDOĞU’DA NORMAL

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu gibi depremlerin olmasının normal olduğunu, bu depremin orta büyüklükte olduğunu ve büyük bir depremin habercisi olmadığını belirtirken, şunları söyledi:

“Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremi felaketinin ardından bölgedeki fayların stres transferinden etkilendi. Diyarbakır ve Şanlıurfa da bu alan içinde kalıyor.”

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, deprem nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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