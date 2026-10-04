TFF Montella için kararını veriyor: Montella gidecek mi?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Uluslar Ligi’nde resmen dökülürken, 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası dahil oynanan son 6 resmi maçın 5’ini kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşarken, Teknik Direktör Vincenzo Montella ise eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

TFF’NİN KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşayan A Milli Futbol Takımında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2 yıl daha sözleşmesi olan Montella için salı günü karar vermesi bekleniyor.

TAKIMIN BAŞINDA KALMA İHTİMALİ DÜŞTÜ

Milli takıma birçok başarı yaşatan ve yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmasını sağlayan Montella’nın son karşılaşmalarda aldığı kötü sonuçlar, İtalyan teknik adamın takımın başında kalma ihtimalini oldukça düşürdü.

Haber Devam Ediyor

MONTELLA NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Bu kapsamda Montella’nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, ayrılması durumunda alacağı tazminatı ise belli oldu. Montella’nın son yapılan düzenlemeyle yıllık 2,2 milyon euro maaş aldığı öğrenilirken, TFF’nin Montella ile yolları ayırması durumunda İtalyan teknik adama yaklaşık 550 euro tazminat ödemesi gerekecek.

A MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Öte yandan, Montella’nın Milli Takımdan ayrılması durumunda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, salı günü yapılacak toplantıda Montella’nın ayrılmasının kesinleşmesi halinde yeni teknik direktör arayışlarına başlanması bekleniyor.

Bu kapsamda Fatih Terim, ismi en çok öne çıkan aday olurken, önümüzdeki günlerde sürecin netleşeceği düşünülüyor.