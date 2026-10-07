Kanser hastası Soner Olgun yoğun bakımda: Entübe edildi

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67 yaşındaki sanatçı Soner Olgun, bir süre önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü. Olgun, hastanede geçirdiği sürecin ardından kendi talebiyle evine götürülürken, tedavisine evinde devam edilmişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü sanatçıdan hayranlarını üzen bir haber gelirken, Olgun’un sağlık durumunun ağırlaştığı, yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı ve burada entübe edildiği ifade edildi.

SONER OLGUN KİMDİR?

1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğan Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.

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Sanat yaşamında müzik ve televizyon çalışmalarının yanında sahne performanslarıyla da geniş kitlelere adını duyuran usta sanatçı, “Letafet” adlı ilk albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı.

Olgun; 1994’te “Her Şey Değişmeli”, 1999’da “İyi Bayramlar, 2004’te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012’de “Sevda Diye Bir Kuş” albümleriyle geniş kitlelere adını duyurdu.

Usta sanatçı, kendi adını taşıyan programlarla TV ekranlarında müzik programları hazırlayıp sundu.

Söz ve müziği kendisine ait 35 eseri olan Olgun, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ederken, Özlem Koldaş ile evliliğinden bir kız çocuğu oldu.