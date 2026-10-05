Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy hayatını kaybetti

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Türk sinemasının ‘Altın Çocuk’ lakaplı aktörü Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Arsoy’un rol aldığı ‘Kara Günlerim’, ‘Samanyolu’ ve ‘Taş Bebek’ gibi filmlerde unutulmaz karakterlere hayat vermişti. Arsoy’un cenaze programı benüz netleşmezken, detayların ailesi tarafından açıklanması bekleniyor.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936 yılında Kayseri’de doğan usta oyuncu Göksel Arsoy, köklü bir aile geçmişine sahiptir. Anne tarafı Girit mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey’e kadar uzanan Arsoy’un babası pilot Remzi Arsoy’dur. Ayrıca Göksel Arsoy’un amcası Türk müziğinin usta bestekârı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy’dur.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek öğrenimine devam ettiği dönemlerde Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan usta oyuncu, sinema dünyasına adımını yapımcı Fuat Rutkay’ın desteğiyle atarken, 1957 yapımı ‘Kara Günlerim’ adlı yapımla kamera karşısına geçti.

1958 yapımı ‘Kelepçe’ adlı filmle kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Arsoy, 1959 yapımı ‘Samanyolu’ filminde de yer alarak yıldızının parlamasını sağladı. Usta yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine ‘Altın Çocuk’ lakabı verilirken, ‘Taş Bebek’, ‘Bulunmaz Uşak’ ve ‘Şafak Bekçileri’ gibi dönemin en önemli filmlerinde oynadı.

Uzun yıllar oyunculuk yapmasının ardından kendi yapım şirketini kurarak prodüktörlük yapmaya başlayan Arsoy, sinemaya katkıları nedeniyle 1999’da 36. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ile onurlandırıldı.

Arsoy, aynı zamanda 2024’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.