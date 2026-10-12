Toplu taşımaya zam sınırı gündemde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım fiyatlarına enflasyonun üzerinde zam yaptığını ve bu durumun dezenflasyon sürecini etkilediğini vurguladı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ OLMAYACAK

Bu kapsamda bir düzenleme yapılacağını vurgulayan Yılmaz, “Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda zam sınırı getirme gibi bir düşüncemiz var. Enflasyonun çok üzerinde zam yapılmamalı” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın bu açıklamalarının ardından gözler 3 büyükşehirdeki toplu ulaşım fiyatlarına çevrildi.

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İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da tam bilet 46,20 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaş üstü öğrenci bileti 41,58 TL, sosyal kart ücreti ise 33,00 TL olarak uygulanırken metrobüs ücreti 33,08 TL’den başlayıp durak sayısına göre 68,59 TL’ye kadar yükseliyor.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETİ NE KADAR?

Ankara’da tam bilet 40 TL, tam aktarma 20 TL, indirimli bilet 20 TL ve indirimli aktarma 12 TL olarak uygulanırken öğretmenler için indirimli bilet 30 TL, indirimli aktarma ise 15 TL olarak geçerli oluyor.

İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETİ NE KADAR?

Öte yandan, İzmir’de tam bilet 35 TL, öğrenci bileti 17,50 TL, öğretmen bileti 23,50 TL, 60 yaş tarifesi ise 29 TL olarak uygulanıyor.