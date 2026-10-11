Kimlikle sigara satışı uygulamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir TV programında tütün ürünlerinin kullanımının sınırlanmasına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini ve bu kapsamda sigara satışına T.C. kimlik numarası ve kimlik şartı getirileceğini açıklamıştı.

DÜZENLEME YASALAŞMA SÜRECİNDE

İlgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye geleceğini duyuran Memişoğlu, düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından uygulamaya konulacağını açıklamıştı.

OKTAY SARAL’DAN İTİRAZ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise, Bakan Memişoğlu’nun söz konusu düzenlemesine itiraz ederek, uygulamanın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

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Saral, konuya yönelik yaptığı açıklamada, sigara satışının insanlardan kimlik numarası istemeyi haklı kılmayacağına dikkat çekti.

KİŞİSEL MAHREMİYETİ İHLAL VURGUSU

Sigaranın zararlarının herkes tarafından bilinse de, bir paket sigara almak için insanlardan kimlik numarası istemenin kabul edilebilir bir uygulama olmadığını belirten Saral, düzenlemenin kişisel mahremiyet bakımından tekrar incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Saral, tüketicilerin aklında soru işareti oluşturabilecek kararların alınmadan önce dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşın aklında soru işareti oluşturacak, mahremiyet tedirginliği yaratacak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL’DAN AÇIKLAMA

İnsanların tepkisini çekebilecek kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ek bir yük getirmemesi gerektiğine vurgu yapan Saral, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bir taraftan Türkiye’nin meseleleriyle mücadele ederken diğer taraftan vatandaşın tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup sağduyuyla hareket etmek gerekmektedir.”