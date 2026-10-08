Maltepe’deki binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı: Duvardaki büyüyen çatlaklar dikkat çekti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta yer alan 7 katlı binanın alttaki 3 katı bu sabah henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir görevlinin duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

DUVARDAKİ ÇATLAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Görüntüyü kaydeden Fatma Kaya, videoyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası bayağı açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde var mı? Çatlak var mı? Üzerimize mi basıyor, ne oluyor?”

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olaya yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

1987 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya yönelik yaptığı açıklamada, ilgili binanın 1987 yılında inşa edildiğini ve zemin artı 6 katlı olduğunu, zeminin dükkan ve diğer 6 katında daire olarak kullanıldığını belirtti.

Vali Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Binada toplam 12 daire bulunuyormuş. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre, toplam yaşayan kişi sayısı 33.

Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire de çökme sonucu hasar almış. Bu nedenle bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı görünüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşerilerimiz ve dairede ikamet edip dışarıda olan kişiler olabiliyor. Şu ana kadar bu dairede dört dairede ikamet eden kişilerden ikisinin memlekette olduğunu belirledik.”

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR MI?

Vali Gül, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan, çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.