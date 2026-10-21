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Türkiye’deki otoyollarda gişeler kaldırılıyor: İşte yıl sonuna kadar kaldırılacak gişeler

Türkiye'deki otoyollarda gişelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 2026 yılı sonuna kadar 8 noktada daha gişelerin kaldırılması bekleniyor.

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Eklenme 21.10.2026 - 14:45

Türkiye’deki otoyollarda gişelerin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Yıl bitmeden 8 noktada daha sürücülerin durmadan geçiş yapabileceği elektronik sisteme geçilmesi beklenirken, otoyol geçişlerinde sürücülerin alışık olduğu gişe düzeni aşamalı olarak değişiyor.

GELENEKSEL SİSTEM DEĞİŞİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geleneksel ücret toplama bölgelerinin yerini Serbest Geçiş Sistemi’nin alacağını duyururken, yeni uygulamayla taşıtların gişelerde beklemeden ve belirli bir şehre girmek zorunda kalmadan yollarına devam etmesi bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAFİFLEYECEK

Ücretlendirme otomatik olarak gerçekleştirilirken, özellikle yoğun saatlerde geçiş noktalarında oluşan trafik yoğunluğunun hafifletilmesi planlanıyor.

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YIL SONUNA KADAR KALDIRILACAK GİŞELER

Gişelerin kaldırılması işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, bu süreçte yıl sonuna kadar kaldırılacak 8 ücret toplama istasyonu daha belli oldu. Buna göre; Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç’taki gişelerin yıl sonuna kadar kaldırılması bekleniyor.

OTOYOL GEÇİŞLERİ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK

Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu yer alırken, bu istasyonların 43’ünün yıl sonuna kadar Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda geleneksel gişelerin kaldırıldığı bölgelerin sayısının artırılması ve otoyol geçişlerinin daha kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

OTOYOLLARDAKİ BÜTÜN GİŞELER NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Otoyollardaki bütün gişelerin ne zaman kaldırılacağına yönelik ilgili kurumlardan henüz resmî bir tarih verilmedi.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ’NDE ARAÇLAR NASIL GEÇECEK?

Serbest Geçiş Sistemi’nde araçların ücretlendirilmesi otomatik olarak gerçekleştirilirken, sürücülerin ödeme işlemi için gişe önünde beklemesine veya belirli bir geçiş şeridine yönelmesine gerek kalmayacak.

Araçlar yollarına devam ederken, geçiş ücretleri sistem üzerinden işlenecek. Böylece özellikle trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda gişelerin önünde oluşan araç kuyruklarının azaltılması planlanıyor.

GİŞE ADALARI DA KALDIRILACAK

Öte yandan, Serbest Geçiş Sistemi’ne geçirilen bölgelerde geleneksel gişe adalarının ve bunların üzerindeki yapıların da kaldırılması bekleniyor. Böylece araçların geçiş yaptığı bölgelerde yol düzeni yeniden şekillenecek.

Yıl sonuna kadar planlanan dönüşümün tamamlanması durumunda elektronik ücretlendirme ile durmadan geçiş yapılabilen otoyol bölgelerinin sayısı artmış olacak.

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