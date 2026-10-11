HaberX
AnasayfaSon DakikaMHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında olduğu konvoyun karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Oluşturan
Eklenme 11.10.2026 - 16:39
Güncellenme 11.10.2026 - 17:35

Kahramanmaraş’ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın aralarında olduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre; Karakoç ve Metehan, kentin Afşin ilçesindeki ziyaretleri kapsamında konvoy halinde yola çıktı. Konvoy, Afşin-Göksun kara yolunda ilerlediği esnada trafik kazası oldu.

 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında Karakoç ve şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. 

Haber Devam Ediyor
Manisa’da TIR ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
Manisa’da TIR ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde otobüs ile TIR'ın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana gelirken, 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin de yaralandığı belirlendi.
TFF’de bir istifa daha: Mevlüt Aktan istifa etti
Son Dakika
TFF’de bir istifa daha: Mevlüt Aktan istifa etti
TFF Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini duyurdu.

07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan karayolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri kamyonetteki Samet Özdemir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada aralarında MHP Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP İl Başkanı Metehan’ın da olduğu 7  kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

Manisa’da TIR ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

6 saat önce
Son Dakika

Sigara satışı kimlikli olacak: Bakan Memişoğlu duyurdu

1 gün önce
Son Dakika

Berna Laçin serbest bırakıldı

3 gün önce
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarının hesaplarına paralar yatırıldı

3 gün önce
Son Dakika

Başsavcılık’tan Berna Laçin hakkında soruşturma

4 gün önce
Son Dakika

Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye çağrıldı

4 gün önce