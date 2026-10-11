MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın aralarında olduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Karakoç ve Metehan, kentin Afşin ilçesindeki ziyaretleri kapsamında konvoy halinde yola çıktı. Konvoy, Afşin-Göksun kara yolunda ilerlediği esnada trafik kazası oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında Karakoç ve şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan karayolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri kamyonetteki Samet Özdemir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada aralarında MHP Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP İl Başkanı Metehan’ın da olduğu 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.