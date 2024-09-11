Tüm Türkiye’nin bu akşam kilitlendiği Miss Turkey 2024 gecesinde ilk 5’e girmeyi başaran isimlerin açıklanması sonrasında 1. olan isim de belli oldu. Renkli şovların sahne olduğu gecede, podyumda yürüyen güzeller yapılan oylama sonrasında belli oldu.

Miss Turkey 2024 Top 5 Açıklandı

Yarışmada ilk olarak en iyi 5 isim açıklandı. İlk 5’e girmeyi başaran isimler şöyle;

2 NUMARA İDİL BİLGEN

4 NUMARA AYLİN MOLLA

8 NUMARA CEMRE ÜKER

9 NUMARA MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ

11 NUMARA CANDAN ŞEVİKTÜRK

Miss Turkey 2024 Birincisi Kim Oldu?

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. 2024 Miss Turkey güzeli olarak adını tarihe yazdıran İdil Bilgen, sosyal medyada gündem oldu.

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Kim?

Boyu 1.80, Yaşı 24 olarak açıklanan İdil Bilgen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Güzelliği ile farklı alanlarda da çalışma gerçekleştiren İdil Bilgen, elde ettiği birincilik ile yeni bir kariyere başlayacak.