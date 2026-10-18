Manga’nın solisti Ferman Akgül, Paris’te göstericilerin arasında kaldı

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Müzik grubu Manga’nın solisti Ferman Akgül, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan olayların ortasında kaldı. Akgül, Paris’te insanların hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti protesto etmek için sokağa çıktığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GÖSTERİCİLERİN ARASINDA KALDI

Şehirde yolların kapatılması nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken ünlü müzisyen, ilgili paylaşımında, “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’a bağlamasa kalmıştık” ve “Eve ulaşma yolunda” şeklinde not düştü.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Akgül, bir süre sonra taksiden inerek kalan yolu yürüyerek katetmeye çalışırken şehir sokaklarındaki son durumu da paylaştı.

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Ünlü müzisyen, sokaktaki molozların ve devrilen çöp konteynerlerinin bulunduğu yeni bir fotoğraf paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da artan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle başkent Paris’te yüz binlerce kişi duruma tepki göstererek sokaklara döküldü ve hükümeti protesto etti.

Ülkede yaklaşık bir aydır öğrenci protestoları yaşanırken Sarı Yelekliler hareketi de yeniden sokaklara çıktı. Sarı Yelekliler, 2018 yılında akaryakıt fiyatlarına tepki olarak ortaya çıkmış ve hareketin üyeleri öğrenci eylemlerine katılmıştı.

Paris başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler şiddet olaylarına dönüşürken yüzleri maskeli çok sayıda gösterici polisle çatıştı.

Kentte araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verilirken bazı mağazaların ve restoranların da camları kırıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken Lyon kentinde de göstericiler bir turizm ofisini ateşe verdi.