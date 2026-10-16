Sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan’ın Kick hesabına erişim engeli: İşte sebebi

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Kick ve YouTube platformlarında canlı yayın yaparak geniş kitlelere ulaşan ünlü sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan’ın Kick hesabına erişim engeli getirildi.

KEDİ HAKKINDA UYGUNSUZ İFADELER KULLANMIŞTI

Doğan’ın beraber yayın yaptığı kişilerden birinin kedisine yönelik uygunsuz ifadeler kullanması ve ilgili ifadelerin hayvan istismarını çağrıştırması sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yayın esnasında bazı sosyal medya kullanıcılarının da ilgili ifadeleri gülerek tepki vermesi eleştirilere neden olmuş ve birçok sosyal medya katılımcısı ile yayıncılar hayvan istismarına yönelik ifadelere tepki göstermişti.

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DOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından konuya yönelik açıklama yapan Doğan, canlı yayında yapmamaları gereken bir muhabbet yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Canlı yayında kullandığımız ifadelerin yanlış olduğunu kabul ediyorum. Evet, iğrenç ve yapmamamız gereken bir muhabbet. Çirkinleşmişiz, terbiyesizlik yapmışız ve saçmalamışız.”

Doğan’ın Kick hesabına erişim engeli getirilmesinin bu durumla ilgili olduğu düşünülüyor.

ATABERK DOĞAN KİMDİR?

28 Mayıs 1993’te Edirne’de dünyaya gelen Ataberk Doğan; sosyal medya fenomeni, yayıncı, oyuncu ve YouTuber olarak bilinmektedir.

Doğan, dijital dünyaya ilk adımını Vine platformunda çektiği kısa ve mizahi videolarla adım atarken, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İlgili platformun kapatılmasının ardından YouTube ve Twitch’te yayın açarak kariyerini bu yönde şekillendiren Doğan, zamanla canlı yayınları, sohbet içerikleri ve aile bireylerini dahil ettiği samimi yayın tarzıyla dikkat çekti.

Doğan, yayıncılık kariyerinde YouTube, Twitch ve daha sonra da Kick gibi platformlarda aktif olarak içerik üreterek popülerliğini korumayı başardı.

2019’da vizyona giren “Kırk Yalan” adlı sinema filminde rol alarak sinemaya da adım atan ünlü yayıncı, sosyal medyanın yanı sıra sinema sektöründe de kendini gösterdi.

Doğan, yayınlarında genel olarak günlük yaşam, sohbet, eğlence ve aile temalı içeriklerine yer verirken, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.