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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış için istenen ceza ortaya çıktı

Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve tutuklu menajeri Tolga Akış için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Eklenme 21.10.2026 - 17:13
Güncellenme 21.10.2026 - 17:31

Hypers Ajans ve Manifest Grubu’nun kurucusu Tolga Akış hakkında sürdürülen soruşturma tamamlanırken Akış hakkındaki iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Akış hakkında başlattığı soruşturma tamamlanırken, ünlü menajer için “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlama ve yayımlanmasına aracılık etme” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ İFADELER

İddianamede menajerin “Manifest’e ait müstehcen görüntü ve performanslarının oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayınlanmasına aracılık ettiği” iddia edilirken, “ilgili paylaşımların Türk aile yapısının dinamiklerine uymadığı ve çocukların psikolojik ruhsal olarak gelişimine açıkça zarar verdiği” belirtildi.

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Söz konusu iddianamede Tolga Akış için şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun genel ahlak yapısını zedeleyen edep ve haya duygularından uzak gösterileri ve şovları üstlenerek bunları finanse eden kişi olduğu, üzerine atılı suçu işlediğini gösterir yeterli delil olduğu anlaşılmakla; (…)”

5 YIL DENETİM SÜRESİ

İddianamede Manifest üyelerine 6 Eylül 2025 tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konser sebebiyle “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla açılan davaya da yer verildi.

İlgili davanın sonunda İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest’in 6 üyesi ve gece onlarla beraber sahneye çıkan şarkıcı Ayça Dalaklı’nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına karar vermişti.

Kararda aynı zamanda ilgili isimlerin “her birinin katıldığı dans figürleriyle şarkı söylerken iki şarkıcının birbirine temas edecek ve kucaklaşacak şekilde cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yapmak ve bu hareketleri tekrarlamak” sebebiyle “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlarından hüküm giydikleri belirtilmişti.

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