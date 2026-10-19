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SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti: İşte sebebi

SPK Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.

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Eklenme 19.10.2026 - 17:27
Güncellenme 19.10.2026 - 17:32

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

SPK, 17 Eylül tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Bunların bazıları, borçlarını ödeyememe durumu olarak bilinen temerrüde düşmüştü. Alım satıma kapatılan fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS portföy şirketlerine ait olduğu belirtilirken İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek tasfiye süreci için 6 aylık süre açıklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket ve portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcısının da dahil olduğu 85 kişi tutuklanmıştı.

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26 Eylül tarihinde ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin ise 8 kat kâr ettiği ve çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği iddia edilmişti. Kaya, suçlamalara yanıt vermezken görevinden istifa etmişti.

Öte yandan, 8 Ekim tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon yatırımcısının parasının bankalara transfer edildiğini açıklamıştı. 9 Ekim tarihinde ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 187 milyar lira tutarındaki haksız fon kazancının belirlendiğini açıklamıştı.

13 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı; A1, PARDUS ve BULLS şirketlerine ait geriye kalan 49 fon kapsamında toplam 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin o hafta sonuna kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

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