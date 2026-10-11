Manisa’da TIR ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkiinde bir yolcu otobüsüyle TIR çarpışırken, ilk belirlemelere göre kazada 11 kişinin yaşamını yitirdi ve 24 kişi yaralandı.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR KAZANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle birçok yaralının olduğu öğrenilirken; yaralılar, ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaşanan feci kaza nedeniyle otoyolda kazanın yaşandığı yönde trafiğin durma noktasına gelirken, güvenlik güçleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

MANİSA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otobüs ve TIR şoförleri gözaltına alındı.