Sigara satışı kimlikli olacak: Bakan Memişoğlu duyurdu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir TV programında sağlık alanındaki güncel gelişmelere ve çalışmalara yönelik önemli bilgiler verdi.

KİMLİK ŞARTI GELİYOR

Memişoğlu, tütünle mücadele doğrultusunda uygulamaya yönelik bilgi verirken, sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin düşünüldüğünü duyurdu.

YASA TEKLİFİ TBMM’YE GELİYOR

Bakan Memişoğlu, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Sigara satışı kimlikte olacak, kimlik numarası şartı olacak. İlgili yasa teklifini birkaç hafta içinde TBMM’ye sunacağız” şeklinde konuştu.

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Ttün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını notunu çizen Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik ibrazı zorunluluğunu getireceklerini ve denetimleri sıklaştıracaklarını vurguladı.

YAŞ DOĞRULAMASI YAPILACAK

Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya ilişkin yeni düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini duyururken, ilgili düzenlemeyle beraber satış esnasında alıcının kimlik bilgileri üzerinden yaş doğrulamasının gerçekleştirilmesinin amaçlandığını duyurdu.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR

18 yaşından küçüklere sigara satışının mevzuata göre zaten yasak olduğunu anımsatan Memişoğlu, yeni uygulamayla yaş sınırına uyulmasının daha aktif bir şekilde gözetilmesi ve özellikle gençlerin tütün ürünlerine erişiminin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTILACAK

Memişoğlu, düzenleme doğrultusunda sigaranın görünürlüğünün azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.