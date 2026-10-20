MEB’ten öğrenciyi ilgilendiren sınavlarda yeni dönem

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak yazılı sınavlar için yeni bir değerlendirme modelini hayata geçirmeyi planlıyor. 26 Ekim’de kullanıma açılacak dijital soru havuzu, sınavlarda ölçme ve değerlendirme standartlarını tek çatı altında toplamayı hedefliyor.

HANGİ SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni model çerçevesinde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar uygulamaya dahil olacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Tarih ve İngilizcenin de aralarında yer aldığı toplam 16 temel derste geçerli olacak sistem, müfredat kazanımlarına uygun geniş bir soru bankası oluşturacak.

8 BİN AÇIK UÇLU SORU

Bakanlığın hazırladığı dijital platforma ilk aşamada yaklaşık 8 bin açık uçlu soru eklenecek. Öğretmenler, sınıfta işledikleri konuların durumuna göre bu sorular arasından seçim yapabilecek. Diğer sorular ise öğretmenlerin sisteme tanımlayacağı zorluk derecesi parametrelerine bağlı olarak havuzdan otomatik olarak oluşturulacak.

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ÖĞRETMENLER SORULARDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK

Sınavlarda kullanılacak sorular ve cevap anahtarları için son onay öğretmenlere ait olacak. Öğretmenler, havuzdan çekilen soruların gerekçesini sisteme iletecek ve iki defaya kadar değişiklik yapma imkânına sahip olacak. Bu sayede sınavların dijital ortamda hazırlanmasına imkân sağlanırken nihai karar yetkisi öğretmenlerin kontrolünde kalacak.

PUANLAR E-OKUL’A AKTARILACAK

Sınavların tamamlanmasıyla elde edilen puanlar ve başarı verileri doğrudan e-Okul sistemine aktarılacak. Öğrencilerin hangi kazanımlarda eksik kaldığı detaylı bir şekilde raporlanacak ve öğretmenler ders planlarını bu analizlere göre değiştirebilecek.

TARTIŞMA YARATTI

Ancak açık uçlu soruların değerlendirilmesinin öğretmenlerin iş yükünü ve bürokratik sorumluluklarını artırabileceği gerekçesiyle tartışmalar yaşanıyor. Eğitimciler, yeni sistemin sınav süreçlerinde zaman kaybına neden olabileceğine vurgu yapıyor.