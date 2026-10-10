Okullarda ilk ara tatil ne zaman? MEB açıkladı

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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve veli ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise yeni takvimi açıklarken, öğrencilerin kasım ayında 9 günlük tatil yapacağını duyurdu.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Buna göre birinci dönem ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

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13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler tatile girecek ve iki hafta sonunun ilave edilmesiyle beraber toplam 9 gün boyunca tatil olacak.

ARA TATİLDEN SONRA DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatilin sona ermesinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü dersler kaldığı yerden devam edecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Ayrıca yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.