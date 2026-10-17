Emeklilikte yeni reform: Çok çalışana yüksek emekli maaşı

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Mevcut sosyal güvenlik sisteminde uzun süre çalışmanın ve yüksek prim ödemenin emekli maaşlarını yeterince artırmaması, hatta bazı durumlarda maaşların düşmesi nedeniyle hükümet yeni bir çalışma için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda Orta Vadeli Program (OVP) bünyesinde, emekli aylığı hesaplama sistemini kökten değiştirecek yeni bir reform için çalışmalar devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EMEKLİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilerin refah seviyesini artırmaya ve iyileştirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.” ifadelerini kullanmıştı.

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DÜŞÜK ÜCRETLE SİSTEMDE KALANIN MAAŞI DÜŞÜYOR

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sistemdeki mevcut adaletsizliğe vurgu yaparak düşük ücretle çalışanların sistemde kaldıkları sürece emekli maaşlarının düştüğüne dikkat çekti.

25 YIL PRİM ÖDEYENLE 3.600 GÜN PRİM ÖDEYENİN MAAŞI AYNI

Mevcut sistemde 25 yıl prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu ile yalnızca 3 bin 600 gün prim ödeyen bir SSK’lının neredeyse aynı maaşı aldığının altını çizen Karakaş, mevcut sisteme yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Güncel düzenlemede asgari ücretle ve diğer düşük ücretlerle çalışanların emekli maaşları, çalıştıkça artmaktan ziyade düşüyor. 2008’den sonra işe giren çalışanlar, her yıl için 2 puan kazanıyor.”

“ÇALIŞMANIN HERHANGİ BİR ANLAMI KALMIYOR”

“Bir kişi 25 yılı doldurduğu zaman almış olduğu maaşın yüzde 50’si oranında maaş bağlanıyor. 25 yıl ve daha fazla prim ödeyen Bağ-Kur’lular ile 3 bin 600 gün prim ödeyen SSK’lılar ne yazık ki aynı maaşı alıyor. Bu anlamda çok çalışmanın herhangi bir anlamı kalmıyor.”

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Karakaş, mevcut adaletsizliğin giderilmesi için hükümetin yeni bir düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu belirtirken hazırlanan yeni modelde gözlerin, emekli maaşı hesaplamasındaki en önemli parametre olan Aylık Bağlama Oranı’na (ABO) çevrildiğini belirtti.

ABO ARTACAK

Buna göre, yeni düzenlemeyle birlikte bir işçinin çalışma süresi ve ödediği prim günü arttıkça ABO da kademeli olarak artacak.

ÇALIŞANLARA EK ORAN ARTIŞI

Sistemde 25 yıl ve üzerinde kalan çalışanlara ek oran artışı yapılacak. Ayrıca kısmi emeklilik ile tam emeklilik arasındaki maaş farkı adil bir şekilde yeniden düzenlenecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bir çalışanın sistemde kaldığı sürece emekli maaşının artmasını sağlayacak ve kayıt dışı istihdamı engelleyecek yeni düzenlemenin gelecek yıl itibarıyla yürürlüğe gireceği düşünülüyor.